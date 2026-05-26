छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आएगा कर्मचारी चयन मंडल, ठेकेदारों को बड़ी राहत

Chhattisgarh Cabinet Meeting-छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए हैं. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए यह बड़े फैसले लिए गए हैं. सीएम साय की अध्यक्षता में नया रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया ब्रीफिंग में दी.

नियम में हुआ संसोधन

कैबिनेट में लिए गए फैसलों के तहत राज्य सरकार ने प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसका तहत अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाया जाएगा. इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में जरूरी संशोधन किया जाएगा. इसी के साथ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सभा संपत्तियों और देनदारियों को भी अब इस नए मंडल के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है.

ठेकेदारों को दी बड़ी राहत

इसके अलावा, सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार को बरकरार रखने और ठेकेदारों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कैबिनेट ने एक और संवेदनशील फैसला लिया है. अप्रैल 2026 के बाद डामर की कीमतों में हुई अप्रत्याशित और भारी बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अनुबंधित ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है. यह राहत अस्थाई रूप से 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए ही मान्य होगी और इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला तय किया गया है जो केवल डामर की कीमतों पर लागू होगा, जबकि निर्माण सामग्री के अन्य घटकों पर अनुबंध के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

3 साल तक बढ़ाया गया एग्रीमेंट

वहीं सरकारी दफ्तरों में जमा कबाड़ और अनुपयोगी सामानों के पारदर्शी निपटारे के लिए सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ किए गए सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को अगले तीन साल के लिए और बढ़ा दिया है. अब राज्य के सभी विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप की बिक्री ई-ऑक्शन के जरिए ऑनलाइन की जाएगी. इससे जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता के साथ सरकार का राजस्व बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विभागों को हर बार अलग से टेंडर निकालने के झंझट से भी पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी.

यह भी पढ़ें-तरबूज और कोल्ड ड्रिंक बनी काल? 6 साल के बेटे की हुई मौत, 10 मिनट बाद मां की भी मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!