मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम साय का दिल्ली दौरा, अमित शाह से होगी मुलाकात

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही हैं. सीएम विष्णुदेव साय से भी जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि उसके लिए अभी इंतजार कीजिये. जिसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को और बल मिला था. वहीं इन सब चर्चाओं के बीच सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं. जहां उनकी मुलाकात बीजेपी आलाकमान के सीनियर नेताओं से होने वाली है. सीएम साय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं. ऐसे में उनका यह दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं

छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं चल रही हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम विष्णुदेव साय जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं. जहां कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और उनकी जगह नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी. माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बननी है. जहां राज्य के कुछ सीनियर मंत्रियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है. क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं. ऐसे में वह यहां के नेताओं के कामकाज से वाकिफ हैं. यही वजह है कि नितिन नवीन अपनी टीम में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को भी जगह दे सकते हैं. भाजपा 2028 विधानसभा चुनाव के नजरिए से मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी में है.

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सीएम साय अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात

सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं. जहां वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. इस मुलाकात को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है. सीएम साय रविवार को भी दिल्ली में ही रहेंगे. जहां वह अमित शाह के अलावा पार्टी के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिल सकते हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ में फिलहाल मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो रही है.

छत्तीसगढ़ में ऐसा है मंत्रिमंडल का समीकरण

छत्तीसगढ़ में फिलहाल मंत्रिमंडल के समीकरण को समझा जाए तो यहां कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 90 विधायक होते हैं. मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 15 प्रतिशत यानि 14 मंत्रियों को जगह मिलती है. साय सरकार ने 2025 में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. तब तीन मंत्री गजेंद्र यादव, गुरू खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. जिसके बाद कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो चुकी है. यानि फिलहाल मंत्रिमंडल लगभग पूरी तरह भरा माना जा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि अब कुछ मंत्री इधर से उधर होंगे तो विस्तार की संभावना बनेगी.

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