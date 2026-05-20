अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर! छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी CM हेल्पलाइन, 7 दिन में मिलेगा समाधान

Chhattisgarh CM Helpline: छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है. हेल्पलाइन सेवा शुरू करने से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसके तहत जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सेवा शुरू होने के बाद किसी तरह की परेशानी न हो.

शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1076 और एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की जाएगी. जिसके माध्यमों से कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी. इस संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी. सुशासन और अभिसरण विभाग के तहत संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने, सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उनका समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय मंच प्रदान करना है.

सात दिनों के भीतर होगा समस्या का समाधान

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के तहत संचालित की जा रही. इस व्यवस्था का मकसद नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने तथा तय समय सीमा में समाधान उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत, आसान और भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना है. शिकायतों के निराकरण के लिए 7 दिन की समयसीमा तय करने का प्रयास किया जाएगा. इसरी नियमित मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री और उनका सचिवालय करेगा, ताकि लोगों को समय पर राहत मिस सके. साथ ही हेल्पलाइन के जरिए आम नागरिक सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता दी जाएगी.

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इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकेंगे शिकायत

रिपोर्ट्स के अनुसार CM हेल्पलाइन को एक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक फोन, WhatsApp, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप या लिखित आवेदनों के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. हर शिकायत को एक यूनिक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिससे उसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी.

चार-स्तरीय तंत्र किया जाएगा विकसित

रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतों के निवारण के लिए एक चार-स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है. इस प्रणाली के तहत शिकायतों का समाधान स्तर 1 (ब्लॉक स्तर), स्तर 2 (जिला स्तर), स्तर 3 (मंडल या निदेशालय स्तर), और स्तर 4 (सचिव या विभाग प्रमुख स्तर) पर किया जाएगा. यदि कोई शिकायत निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल नहीं हो पाती है, तो वह स्वत ही अगले स्तर पर भेज दी जाएगी.

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