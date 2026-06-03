मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अफसरों के बीच नए सिरे से बंटे विभाग, संभागों के प्रभार भी तय

CM Secretariat Work Division-मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के कामों का पुनर्विभाजन किया गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को कार्यविभाजन के मुताबिक विभागवार नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. यह आदेश मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी किया गया है. वहीं इन अधिकारियों को संभागों की जिम्मीदरी भी तय कर दी गई है. साथ ही लिंक अधिकारी के नाम भी तय कर दिए गए हैं.

प्रमुख सचिव पास रहेंगे ये विभाग

सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद, एआईएस अधिकारियों के मामलों, जनघोषणा पत्र, विशेष परियोजनाओं और सीएम डैशबोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा उनके पास सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि एवं विधायी, खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग, गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा का दायित्व रहेगा

मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल को ये जिम्मेदारी

मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा और मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास जनसंपर्क, कृषि, पशुधन विकास, मछली पालन, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, जल संसाधन, आबकारी तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागों की समीक्षा का दायित्व रहेगा.

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मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद को नई जिम्मेदारियां

सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री सहायता कोष, विवेकाधीन निधि और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से जुड़े मामलों को देखेंगे. उन्हें लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, पंजीयन और संसदीय कार्य विभागों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

राहुल भगत को मुख्यमंत्री निवास और बस्तर की जिम्मेदारी

राहुल भगत मुख्यमंत्री निवास के समन्वय, बिल भुगतान और गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन संबंधी कार्य देखेंगे. साथ ही कुनकुरी और जशपुर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी उनके जिम्मे रहेगी.

विशेष सचिव रजत बंसल संभालेंगे यह

विशेष सचिव रजत बंसल को सुशासन तिहार, सूचना का अधिकार (RTI) और सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई है. वे पंचायत और ग्रामीण विकास, आवास और पर्यावरण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामोद्योग और विमानन विभागों की समीक्षा करेंगे.

प्रभात मलिक संभालेंगे जनदर्शन और जनशिकायत

संयुक्त सचिव प्रभात मलिक को जनदर्शन, जनशिकायत और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के समय प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है. वे राजस्व और आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, आईटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोजगार और जन शिकायत निवारण विभागों से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे.

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