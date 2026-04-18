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कोयला लेवी स्कैम: भ्राष्टाचार की कमाई से बनाई 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, IAS समीर विश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

Coal Levy Scam Chhattisgarh: रायपुर में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में निलंबित IAS अधिकारी समीर विश्नोई और उनकी पत्नी की 15–20 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को अदालत के आदेश पर कुर्क कर लिया गया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:30 PM IST
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कोयला लेवी स्कैम: भ्राष्टाचार की कमाई से बनाई 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, IAS समीर विश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

Coal Levy Scam Chhattisgarh: राजधानी रायपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी समीर निश्नोई पर बड़ी कार्रवाई की गई है. एसीबी-ईओडब्ल्यू की जांच के बाद भ्राष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने समीक विश्नोई और उनकी पत्नी प्रीति विश्नोई के नाम से जुड़ी करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की बेनामी अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं.

जांच से पता चला है कि समीर बिश्नोई ने अपनी अवैध कमाई को छिपाने के लिए अपनी पत्नी प्रीति बिश्नोई के नाम पर तीन से चार फर्म हाउस खरीदी थी.  इन फर्मों के जरिए पैसे लगाकर कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं. इन संपत्तियों में महासमुंद जिले में लगभग 22 एकड़ जमीन, नया रायपुर में एक प्लॉट, गायत्री नगर में एक घर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा, यह भी आरोप है कि रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के नाम पर निवेश करके भी संपत्तियां जमा की गईं. इन संपत्तियों को अब चल रही प्रवर्तन कार्रवाई के तहत जब्त कर लिया गया है. राज्य आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत, अपराध संख्या 23/2024 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है. कोयला लेवी घोटाले में समीर विश्नोई को मुख्य आरोपी के रूप में माना गया है. 

17 अप्रैल को विशेष न्यायालय में हुई थी सुनवाई

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इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला लेवी घोटाले के सिलसिले में बिश्नोई की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया था. इस बीच, ACB-EOW द्वारा की गई जांच में नौ और संपत्तियों का पता चला, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ है. इन्हें कुर्क करने के लिए एक विशेष अदालत में आवेदन दायर किया गया था. 17 अप्रैल को विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद पहचान की गई सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया. 

ये भी पढ़ें : वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट: 1 और मजदूर ने तोड़ा दम, अब तक 22 की मौत, 12 मजदूरों की हालत गंभीर

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