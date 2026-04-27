शादी का कार्ड बांटते-बांटते नेताजी पहुंच गए जेल, क्यों चर्चा में है छत्तीसगढ़ का यह मामला

Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी को पुलिस ने दुष्कर्म के केस में गिरफ्तार किया है. रवि चंद्रवंशी की 12 दिन बाद शादी थी, जिसके लिए वह कार्ड बांट रहे थे. इस बीच खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताने वाली एक महिला ने रवि के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. रवि चंद्रवशी की शादी 7 मई को होने वाली थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला छत्तीसगढ़ में चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि रवि चंद्रवंशी कवर्धा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पद पर हैं.

रायपुर से किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ पुलिस ने रवि चंद्रवशी को रायपुर से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि शादी से ठीक पहले पांडातराई क्षेत्र की एक युवती ने रवि चंद्रवंशी पर शादी का झांसा देकर करीब दस साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब जो नेता 7 तारीख को दूल्हा बनने वाला था, वह सलाखों के पीछे हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई 26 अप्रैल को की है. रवि चंद्रवंशी पहले जोगी कांग्रेस में थे, जो पंडरिया विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है. लेकिन 2 साल पहले कांग्रेस में वापसी हुई थी. जिसके बाद कांग्रेस में किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

कवर्धा पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता ने एक दिन पहले ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जहां समुचित धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया है. रविवार को रवि चंद्रवंशी को रायपुर से गिरफ्तार करके कवर्धा लाया गया था. जहां आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कवर्धा में थी सक्रियता

रवि चंद्रवंशी की कांग्रेस में जिले में सक्रियता बताई जाती थी. उसकी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ फोटो भी हैं. वह सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ अपनी फोटो पोस्ट करता रहता था. ऐसे में यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

कवर्धा से सतीश तंबोली की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में मिली 2000 साल पुरानी विरासत, ताम्रपत्र से खुलेंगे इतिहास के पन्ने

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!