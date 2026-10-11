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SIR के खिलाफ दिल्ली में INDIA गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, भूपेश बघेल-दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रवाना

SIR के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में INDIA गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रवाना.

Written BySatya Prakash
Published: Oct 11, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:27 PM IST
SIR के खिलाफ दिल्ली में INDIA गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, भूपेश बघेल-दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रवाना
Image Credit: ZEE MEDIA

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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