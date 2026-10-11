/SIR के खिलाफ दिल्ली में INDIA गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, भूपेश बघेल-दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रवाना

SIR पर क्या कहा?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि SIR के मुद्दे पर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वे जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है और उन्हें विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है. भूपेश बघेल ने दावा किया कि अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनिंदा तरीके से नाम हटाए गए और अपने पक्ष के लोगों के नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.