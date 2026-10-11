/SIR के खिलाफ दिल्ली में INDIA गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, भूपेश बघेल-दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रवाना

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SIR के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 12 अक्टूबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक है. इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और विधायकों का दल दिल्ली रवाना हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए निकल गए हैं. इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक भी प्रस्तावित है.
दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सभी विधायक दिल्ली जा रहे हैं, जहां बैठक के बाद पार्टी हाईकमान से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र बचाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है. बैज ने कहा कि यह लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है और आज देश में दूसरी आजादी की लड़ाई जैसी परिस्थितियां बन रही हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपा को सीधे मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया.
SIR पर क्या कहा?
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि SIR के मुद्दे पर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वे जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है और उन्हें विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है. भूपेश बघेल ने दावा किया कि अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनिंदा तरीके से नाम हटाए गए और अपने पक्ष के लोगों के नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.
क्या बोले भूपेश बघेल?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किए जाने के फैसले पर भी भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार सबसे प्राचीन समुदायों से जुड़े विभाग का नाम बदल रही है. बघेल ने आरोप लगाया कि इस तरह के फैसले से आदिवासी समुदाय की पहचान को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि आगे चलकर उन्हें वनवासी कहने की कोशिश भी की जा सकती है. इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने राज्य सरकार की मंशा और उसके आदिवासी समुदायों के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल उठाए.
राज्य सरकार को घेरा
धान खरीदी के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से एक नवंबर यानी राज्योत्सव के अवसर पर धान खरीदी शुरू होती रही है, लेकिन इस बार सरकार की तैयारियां अब तक नजर नहीं आ रही हैं. बघेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं. दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन और कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस की आगे की रणनीति स्पष्ट होने की उम्मीद है.