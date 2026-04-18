दोपहर 1 बजे रूम पर बुलाया, फिर अंदर ले गया बॉयफ्रेंड...इसके बाद जो हुआ वो कंपा देगा रूह!

Durg News-दुर्ग में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया. युवक को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे युवक के साथ अफेयर चल रहा है. हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को मर्डर की सूचना दी थी.
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Chhattishgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बॉयफ्रेंड ने गला घोंटकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. युवक को शक था कि प्रेमिका का किसी अन्य युवक के साथ अफेयर चल रहा था. अफेयर के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी. यह मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.
रूम पर ले जाकर की हत्या
जानकारी के अनुसार, आरोपी कार्तिक राम साहू बालोद का रहने वाला है. पढ़ाई के दौरान उसकी और युवती की दोस्ती हुई थी. मृतक युवक की पहचान युनेश्वरी वर्मा के रूप में हुई है, वो खैरागढ़ जिले के चिचोला गांव की रहने वाली थी. शुक्रवार को कार्तिक यूनेश्वरी को दोपहर एक बजे अपने रूम पर लेकर पहुंचा, जहां दोनों के बीच अफेयर को लेकर दोबारा विवाद हो गया. गुस्से में कार्तिक ने गला दबाकर युनेश्वरी की हत्या कर दी.
पुलिस को दी जानकारी
हत्या करने के बाद कार्तिक ने खुद ही पूरे मामले की जानकारी फोन कर पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस पूछताछ में आरोपी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस से कहा गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई
कार्तिक ने गुस्से में युनेश्वरी का गला दबाया. जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने डायल 112 पर फोन कर दिया. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उसने कहा कि देखिए साहब, यह बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही है. तुरंत डायल 112 की टीम ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं से आरोपी को थाने भेज दिया गया. पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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