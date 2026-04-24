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प्रेमिका के साथ हिस्सा मांगने पहुंचा भाई, छोटे ने जमीन के बदले दी 'मौत', फिर किया आग के हवाले

Mahasamund News-महासमुंद में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:34 AM IST
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प्रेमिका के साथ हिस्सा मांगने पहुंचा भाई, छोटे ने जमीन के बदले दी 'मौत', फिर किया आग के हवाले

Mahasamund Murder News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया. जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया. भाई की हत्या करने बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को गोदाम में ले जाकर आग लगा दी. फिर कुछ घंटों के बाद आरोपी ने खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. यह मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र के आमगांव का है. 

प्रेमिका के साथ गांव पहुंचा था भाई
जानकारी के अनुसार, आमगांव के रहने वाले दो सगे भाइयों, कृष्णकांत दुबे और दौलत दुबे के बीच जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. गुरुवार को बड़ा भाई कृष्णकांत दुबे अपनी प्रेमिका मालती साहू के साथ गांव पहुंचा और मां से अपने हिस्से की 12 एकड़ जमीन के बंटवारे की मांग करने लगा. कुछ देर बार छोटा भाई दौलत घर पहुंचा. 

मां से मारपीट, भाई ने की हत्या
जमीन बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद होने लगा. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी. जब बीच-बचाव करने मां तीरथ दुबे पहुंची तो बड़े भाई ने उसके साथ भी मारपीट कर दी. इसी दौरान गुस्से में छोटे भाई दौलत दुबे ने धारदार हथियार से बड़े भाई कृष्णकांत दुबे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

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गोदाम में ले जाकर शव को जलाया
हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के गोदाम में ले जाकर आग लगा दी, ताकि वारदात को छिपाया जा सके. लेकिन कुछ घंटों बाद आरोपी ने खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दे दी. सूचना मिलते ही बागबाहरा थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गोदाम में लगी आग बुझाकर जला हुआ शव बरामद किया, जिसकी पहचान कृष्णकांत दुबे के रूप में हुई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी दौलत दुबे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पारिवारिक जमीन विवाद बताया.आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था और अक्सर झगड़े होते रहते थे. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.(रिपोर्ट-जम्नजय सिन्हा)

यह भी पढ़ें-4 साल पहले चोरी, फिर साधु का बनाया भेष...महाराज की दाढ़ी ने खोल दी पोल, हुआ गिरफ्तार

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