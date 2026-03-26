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पत्नी से मांगा खाना, देरी हुई तो पिता ने 1.5 के बेटे को उठाया, फिर खंडहर में ले जाकर...

Janjgir Champa News-जांजगीर-चांपा में एक पिता ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने खंडहर में ले जाकर बेटे के सिर पर ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतारा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:09 PM IST
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पत्नी से मांगा खाना, देरी हुई तो पिता ने 1.5 के बेटे को उठाया, फिर खंडहर में ले जाकर...

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक पिता ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात को आरोपी ने गुस्से में अंजाम दिया. पत्नी ने जब युवक को समय से खाना नहीं दिया तो उसने बेटे को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह सनसनीखेज मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र के हिर्री गांव का है. 

पत्नी से मांगा था खाना
जानकारी के अनुसार, आरोपी शिवाजी केवट (32) ने अपनी पत्नी से खाना मांगा था. खाना देने में पत्नी ने थोड़ी देरी कर दी, इसी बात को लेकर शिवाजी नाराज हो गया. उसका अपनी पत्नी साथ विवाद हो गया. इसके बाद गु्स्से में उसने खाट पर लेटे अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को उठाया और घर के पास स्थित खंडहर नुमा मकान की ओर ले गया. 

बेटे के सिर पर ईंट से किए वार
बच्चे के खंडहर में ले जाकर पिता ने उसके सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिए. ईंट से किए गए वार से मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के दौरान जब बच्चे की मां और दादी उसे बचाने के लिए दौड़ी, तो आरोपी ने उनपर भी ईंट से हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

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पुलिस ने किया गिरफ्तार
मौके पर पहु्ंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर रस्सी से बांध दिया, ताकि वह भाग न सके. इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटनास्थल से खून से सना ईंट का टुकड़ा जब्त किया है. परिजनों के अनुसार, आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है और उसका इलाज भी चल रहा था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें-पेंटहाउस विवाद में महिला को कार से कुचला, मौके पर ही मौत, 13 दिन पहले हुई थी शिफ्ट

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