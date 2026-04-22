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शक की आग में जला पति, कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट; वारदात के बाद खुद पहुंचा थाने

Bilaspur News-बिलासपुर में पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था. इस वारदात को अंजाम देने के बाद वह थाने पहुंचा और वारदात की जानकारी दी.

 

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:18 PM IST
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शक की आग में जला पति, कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट; वारदात के बाद खुद पहुंचा थाने

Husband Killed Wife in Bilaspur-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. आरोपी पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. 

पत्नी पर शक करत था पति
यह पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के रिस्दा गांव का है. जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम जीवन नोरगे (65) है. जीवन अपनी पत्नी सरस्वती नोरगे पर शक करता था. जीवन को शक था कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है. मंगलवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में आकर आरोपी ने हत्या कर दी. 

कुल्हाड़ी से किया वार
मंगलवार दोपहर में विवाद के दौरान जीवन नोरगे ने पत्नी सरस्वती नोरगे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. कुल्हाड़ी के हमले से सरस्वती की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. कमरे के अंदर महिला का शव मुंह के बल पड़ा मिला. महिला के सिर पर गहरे घाव के निशान थे और आसपास खून बिखरा था. 

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खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद
घटनास्थल से पुलिस ने टूटी चूड़ियां और खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. आरोपी जीवन नोरगे के खिलाफ धारा 103(1) हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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