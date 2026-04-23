पति ने पत्नी का गला काटकर बोरे में भरा, कटा सिर लेकर गांव में घूमता रहा, मंजर देख कांप गई देखने वालों की रूह

Husband Beheads Wife-छत्तीसगढ़ के कोरबा से रूह कंपाने वाले वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी का चाकू से सिर धड़ से अलग कर दिया. सिर धड़ से अलग करने के बाद आरोपी कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमता रहा. इसके बाद कटे हुए सिर को बोरी में रखकर एक जगह बैठ गया. इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बोला कि सर में इसका मुंडी काट दिया. मैं इसको बहुत प्यार करता था. यह पूरा मामला जगामार थाना क्षेत्र के ग्राम बुंदेली का है.

पत्नी करती थी शक

आरोपी सालिक राम यादव सतरंगा बुंदेली गांव का रहने वाला है. वह कई सालों से गांव के कौशल साहू के पोल्ट्री फॉर्म पर चौकीदारी का काम करता था. सालिक राम अपनी पत्नी छेक बाई के साथ रहता था.

उसकी पत्नी उसके कैरेक्टर पर शक करती थी. इसी के कारण आए दिन घर में विवाद होता रहता था. बुधवार शाम दोनों ने शराब पी थी. शराब के नशे में चरित्र शंका को लकेर दोनों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान गुस्से में पति ने पत्नी का गला काट दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गांव में सिर लेकर घूमता रहा पति

पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमता रहा. घटना की सूचना मिलते ही कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी और रजगामार चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जब उससे खून के निशान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मेरी पत्नी का खून है, जिससे मैं प्यार करता था.

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थाने लेकर जाने वाला था सिर

सालिक राम ने पुलिस से कहा कि पत्नी को मारने के बाद बोरी में उसके सिर को लेकर बालको थाने जाने वाला था. लेकिन पुलिस पहले ही आ गई. पुलिस ने आरोपी सालिक राम यादव को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है. इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी का डरा दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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