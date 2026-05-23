महानदी जल विवाद पर फिर बातचीत, 23 मई को ओडिशा जाएगा छत्तीसगढ़ दल, जानिए पूरा मामला

Chhattisgarh News: महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच बातचीत का एक नया दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है. 23 मई को छत्तीसगढ़ से एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भुवनेश्वर पहुंचेगा, जहां दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ आपसी बातचीत से भी विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है.

एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य के अनुसार, लगभग 15 दौर की बैठकों के बाद नदी के पानी की उपलब्धता और उपयोग से संबंधित डेटा ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है. उनका मानना ​​है कि देश में कोई भी जल विवाद कभी भी केवल न्यायाधिकरण के माध्यम से हल नहीं हुआ है, और आपसी समझ ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है. हालांकि, ओडिशा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने वैध हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेगी.

महानदी जल विवाद पर फिर बातचीत

ओडिशा सरकार का कहना है कि राज्य के जल हितों की रक्षा करते हुए एक वैज्ञानिक और आपसी सहमति वाला समाधान तलाशा जाएगा. दोनों राज्यों के बीच पहले ही कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है.

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क्या है विवाद की जड़?

महानदी नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है. इसकी कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है. इसके जल-ग्रहण क्षेत्र (बेसिन) का 53% हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जबकि 47% हिस्सा ओडिशा में आता है. यह विवाद 2016 में शुरू हुआ, जब ओडिशा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ महानदी की सहायक नदियों पर बैराज और एनीकट बनाकर पानी के बहाव में रुकावट डाल रहा है. ओडिशा का तर्क है कि इससे गर्मियों के महीनों में नदी का जलस्तर गिर जाता है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी को लेकर संकट पैदा हो जाता है. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का कहना है कि वह तो बस पानी में अपने जायज हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहा है.

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