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सावन 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, डिप्टी CM ने भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मार्ग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बूढ़ा महादेव और भोरमदेव मंदिर पहुंचने वाले हजारों कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांवड़ मार्ग सहित विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया. व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए.

Written BySatish TamboliEdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:05 PM IST
सावन 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, डिप्टी CM ने भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मार्ग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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