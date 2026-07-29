/सावन 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, डिप्टी CM ने भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मार्ग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

30 जुलाई से सावन होगा शुरू

भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए श्रावण का महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है. साल 2026 में सावन का महीना गुरुवार 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा. गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सावन की शुरुआत इस दिन होने से यह अवसर और भी खास हो जाता है. यह पूरा महीना भगवान शिव की पूजा-अर्चना, आध्यात्मिक साधना और उनकी दिव्य कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है.