/सावन 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, डिप्टी CM ने भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मार्ग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

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सावन माह में अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर पंचमुखी बूढ़ा महादेव और भोरमदेव मंदिर पहुंचने वाले हजारों कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बूढ़ा महादेव, भोरमदेव, राजा नवागांव, डोंगरिया और मुंगेली जिले के खुड़िया बांध तक कांवड़ मार्ग सहित विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया. उन्होंने पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए.
सावन से पहले उप मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण
भोरमदेव में निर्माणाधीन विश्राम स्थल और स्वदेश दर्शन योजना के तहत बन रहे हॉल का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा. वहीं प्रमुख पड़ावों पर शेड, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खुड़िया में आधुनिक प्रतीक्षालय का निरीक्षण कर सावन भर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की जानकारी दी. समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य कर श्रद्धालुओं को निर्बाध और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
30 जुलाई से सावन होगा शुरू
भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए श्रावण का महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है. साल 2026 में सावन का महीना गुरुवार 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा. गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सावन की शुरुआत इस दिन होने से यह अवसर और भी खास हो जाता है. यह पूरा महीना भगवान शिव की पूजा-अर्चना, आध्यात्मिक साधना और उनकी दिव्य कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है.
छत्तीसगढ़ के मंदिरों में खास तैयारियां
सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए, छत्तीसगढ़ के मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं. मंदिरों में सुरक्षा, दर्शन की प्रक्रिया, ट्रैफिक, पार्किंग, पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.
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