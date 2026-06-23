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छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद 30 अधिकारियों का ट्रांसफर, कई जिलों के प्रभारी बदले

Chhattisgarh Excise Department transfers: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों के बीच आबकारी विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है. विभाग ने 30 अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 23, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:35 AM IST
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद 30 अधिकारियों का ट्रांसफर, कई जिलों के प्रभारी बदले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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