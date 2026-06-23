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Chhattisgarh Excise Department transfers: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच आबकारी विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. विभाग ने प्रदेशभर में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं. इस बदलाव के तहत कई जिला आबकारी अधिकारियों के प्रभा में परिवर्तन किया गया है, वहीं कई अधिकारियों को नई जगहों पर स्वतंत्र जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभाग की इस कार्रवाई को ओवर रेटिंग पर नियंत्रण और व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदन माना जा रहा है.
पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग जिलों से तय कीमतों से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. विभाग ने फील्ड अधिकारियों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए थे और कुछ मामलों में तो स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भी जारी किए थे. इसके बाद विभाग ने अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं.
इनको मिली यहां कि जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार रायपुर के जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को अब राजनांदगांव के सहायक आयुक्त (आबकारी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं सहायक आयुक्त (आबकारी) प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले के लिए प्रभारी उप-आयुक्त (आबकारी) नियुक्त किया गया है. वहीं रत्नेश मरावी को जिला आबकारी अधिकारी सक्ती (स्वतंत्र प्रभार) का दायित्व सौंपा गया है. नितिन कुमार शुक्ला को जिला आबकारी अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी एवं सीआर साहू को जिला आबकारी अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई नियुक्त किया गया है.
कई जिला आबकारी अधिकारियों का तबादला
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