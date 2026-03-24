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Chhattisgarhछत्तीसगढ़ के इन परिवारों में CM साय देंगे बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए, जानिए कब मिलेगी राशि

छत्तीसगढ़ के इन परिवारों में CM साय देंगे बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए, जानिए कब मिलेगी राशि

Chhattisgarh government scheme: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 5 लाख परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य भर के 5 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी. इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे तौर पर लगभग 500 करोड़ रुपये की कुल राशि ट्रांसफर की जाएगी.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:29 PM IST
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छत्तीसगढ़ के इन परिवारों में CM साय देंगे बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए, जानिए कब मिलेगी राशि

Chhattisgarh government scheme: छत्तीसगढ़ सरकार 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के तहत प्रदेश के करीब 5 लाख भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता देने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 मार्च को बलौदाबाजार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे.

सरकार की ओर से इस वर्ष 4,95,965 भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार 10,000 रुपए की दर से कुल 495.96 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना की एक अहण विशेषचता यह भी है कि लाभार्थियों में 22,028 बैगा और गुनिया परिवारों को भी शीमिल किया गया है, जो पारंपरिक औषधीय ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए जाने जाते हैं. 

7 हजार से बढ़कर 10 हजार हुई वार्षिक सहायता राशि
वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 562,112 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 10,000 की दर से 562.11 करोड़ वितरित किए. लगातार बढ़ती सहायता राशि सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. बता दें कि, इस योजना को उन ग्रामीण मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत रोजाना की मजदूरी है. इसके अलावा पहले दी जाने वाली 7,000 की वार्षिक सहायता को अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है, जिससे परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे.

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सीएम हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे राशि
बलौदाबाजार में 25 मार्च को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हितग्राहियों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे. इश पहल को प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.  इस सरकारी योजना में न केवल भूमिहीन कृषि मजदूर, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बैगा, गुनिया और अन्य जनजातीय समुदाय भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गांवों में रहने वाले ऐसे पारंपरिक श्रमिक परिवार, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा.

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए कितना होगा किराया

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