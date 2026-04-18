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छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशन, जानिए नियम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू हो गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राजपत्र में भी इसका प्रकाशन हो गया है.

Written By  Satya Prakash|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:05 PM IST
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Chhattisgarh Govt: छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा कानून पास हो गया है. राज्य में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू हो गया है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये कानून प्रदेश में प्रभावी हो गया है. राज्यपाल ने रमेन डेका ने 6 अप्रैल को विधेयक पर दस्तखत किए थे. इससे पहले 19 मार्च को विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पास हुआ था. वहीं अब इसे राजपत्र में भी जारी कर दिया गया है. जिसमें कई अहम नियम बनाए गए हैं. 

सजा और जुर्माने का प्रावधान 

छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण करने के मामले में जो नया कानून बनाया गया है. उसमें सजा के साथ-साथ कड़े जुर्माने के भी प्रावधान किए गए हैं. जिसमें महिमामंडन कर, झूठ बोलकर, बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जायेगा और प्रतिबंधित होगा. इसका सख्ती से पालन किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले सूचना देनी होगी. प्रस्तावित धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी और 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा. 

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ये नियम बने 

प्रलोभन, प्रपीड़न, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. एक धर्म का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में शादी करता है तो ऐसे विवाह को सम्पन्न करवाने वाले फादर, प्रीस्ट, मौलवी या ऐसे विवाह को करवाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति विवाह की तारीख से आठ दिन पहले घोषणापत्र सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा. सक्षम प्राधिकारी ये तय करेगा कि विवाह कहीं धर्मांतरण के उद्देश्य से तो नहीं किया जा रहा है, ऐसा हुआ तो अवैध घोषित किया जा सकेगा. 

अवैध धर्मांतरण के मामलों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है. सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा और कठोर होगी, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इस कानून के दायरे में आने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में 'आग' उगल रहा आसमान, राजनांदगांव में पारा 44 के पार, 2 दिन लू का अलर्ट

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