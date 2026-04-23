Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3189876
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के आचरण नियमों में बड़ा फैसला, 24 घंटे में लगी रोक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर 24 घंटे में बदलाव दिखा है. नया आदेश कलेक्टर्स और विभागों को जारी कर दिया गया है. 

 

Written By  rupesh gupta|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

Chhattisgarh Govt Employees: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने वाले आदेश पर 24 घंटे के भीतर यू टर्न ले लिया. सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति किसी संगठन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा. किसी समिति, संघ या संगठन की सदस्यता लेने के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी. कर्मचारियों के राजनीतिक और अन्य पदों पर नियुक्ति पर भी रोक लगाई गई थी. 

राजनीतिक गलियारों में हलचल 

यह आदेश आदेश सामने आते ही कर्मचारी संगठनों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल बढ़ गई है. प्रदेशभर में आदेश के खिलाफ विरोध शुरू हुआ. कर्मचारी संगठनों ने इसे अधिकारों पर अंकुश बताया. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई. इस आदेश के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई. विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश स्थगित कर दिया. इस तरह 24 घंटे के भीतर ही सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले जारी हुआ था आदेश 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि सरकार ने आचरण नियमों का हवाला देकर आदेश जारी किया था, लेकिन कर्मचारियों को संगठन से जुड़ने से पहले अनुमति लेने की शर्त व्यवहारिक नहीं थी. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में कर्मचारियों ने आदेश का विरोध किया और शासन को निर्णय वापस लेना पड़ा. वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को वैधानिक और सामाजिक मंचों से जुड़ने का अधिकार बना रहना चाहिए.

भाजपा ने किया बचाव

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा, सोच समझकर लिया होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का रास्ता साफ है. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्रिय राजनीति करना चाहता है तो पहले सेवा छोड़नी होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ओपी चौधरी और नीलकंठ टेकाम जैसे लोग नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और चुनाव लड़े. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक सक्रियता उचित नहीं मानी जा सकती. इसलिए नियम और व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है.

कांग्रेस का निशाना

कांग्रेस ने नए आदेश पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे क्या अब सरकारी कर्मचारी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. क्या वे किसी संगठन के पदाधिकारी बन सकते हैं. क्या सरकार ने सर्विस रूल में कोई नई छूट दे दी है. शुक्ला ने आरोप लगाया कि आदेश और फिर उसकी वापसी से भ्रम की स्थिति बनी है. सरकार के 24 घंटे में फैसले बदलने से प्रशासनिक तैयारी, नीति स्पष्टता और राजनीतिक संदेश तीनों पर सवाल उठे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक भागीदारी पर स्पष्ट और स्थायी दिशा निर्देश जारी करती है या नहीं.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ से समर सीजन में चलेगी 18 स्पेशल ट्रेनें, 88 फेरे लगाएंगी ये गाड़ियां

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh govt employees

Trending news

Indore News Hindi
दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, खुद पर ही उल्टा पर गया दांव
Chhindwara News
अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर
Mohan Yadav
किसानों की जमीन लेने पर मिलेंगे 4 गुना दाम, CM मोहन यादव ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला
CA Mohan Yadav
किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बना रही मध्य प्रदेश सरकार: CM मोहन यादव
indore news
इंदौर में ट्रैक पर फंसी कार, सामने से आ गई ट्रेन, फिर जो हुआ...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एमपा में भीषण लू का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को मारी गोली, मचा हड़कंप
kisan kalyan varsh
MP के किसानों को बड़ी सौगात, अब जमीन के बदले मिलेगा 4 गुना मुआवजा, CM मोहन का ऐलान
dhar bhojshala
धार भोजशाला विवाद : हाई कोर्ट ने ASI को दिया आदेश, सर्वे की वीडियोग्राफी करें साझा
narsinghpur news
नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा...