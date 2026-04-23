छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के आचरण नियमों में बड़ा फैसला, 24 घंटे में लगी रोक

Chhattisgarh Govt Employees: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने वाले आदेश पर 24 घंटे के भीतर यू टर्न ले लिया. सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति किसी संगठन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा. किसी समिति, संघ या संगठन की सदस्यता लेने के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी. कर्मचारियों के राजनीतिक और अन्य पदों पर नियुक्ति पर भी रोक लगाई गई थी.

राजनीतिक गलियारों में हलचल

यह आदेश आदेश सामने आते ही कर्मचारी संगठनों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल बढ़ गई है. प्रदेशभर में आदेश के खिलाफ विरोध शुरू हुआ. कर्मचारी संगठनों ने इसे अधिकारों पर अंकुश बताया. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई. इस आदेश के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई. विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश स्थगित कर दिया. इस तरह 24 घंटे के भीतर ही सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा.

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पहले जारी हुआ था आदेश

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि सरकार ने आचरण नियमों का हवाला देकर आदेश जारी किया था, लेकिन कर्मचारियों को संगठन से जुड़ने से पहले अनुमति लेने की शर्त व्यवहारिक नहीं थी. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में कर्मचारियों ने आदेश का विरोध किया और शासन को निर्णय वापस लेना पड़ा. वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को वैधानिक और सामाजिक मंचों से जुड़ने का अधिकार बना रहना चाहिए.

भाजपा ने किया बचाव

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा, सोच समझकर लिया होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का रास्ता साफ है. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्रिय राजनीति करना चाहता है तो पहले सेवा छोड़नी होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ओपी चौधरी और नीलकंठ टेकाम जैसे लोग नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और चुनाव लड़े. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक सक्रियता उचित नहीं मानी जा सकती. इसलिए नियम और व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है.

कांग्रेस का निशाना

कांग्रेस ने नए आदेश पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे क्या अब सरकारी कर्मचारी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. क्या वे किसी संगठन के पदाधिकारी बन सकते हैं. क्या सरकार ने सर्विस रूल में कोई नई छूट दे दी है. शुक्ला ने आरोप लगाया कि आदेश और फिर उसकी वापसी से भ्रम की स्थिति बनी है. सरकार के 24 घंटे में फैसले बदलने से प्रशासनिक तैयारी, नीति स्पष्टता और राजनीतिक संदेश तीनों पर सवाल उठे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक भागीदारी पर स्पष्ट और स्थायी दिशा निर्देश जारी करती है या नहीं.

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