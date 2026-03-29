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CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-शादीशुदा महिला की सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले को ठहराया सही

Chhattisgarh high court decision: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिक खारिज करते हुए कहा कि बालिग या शादीशुदा महिला की सहमति से बने संबंध को रेप नहीं माना जा सकता है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:15 PM IST
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CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-शादीशुदा महिला की सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले को ठहराया सही

Chhattisgarh high court decision: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया.

बेमेतरा जिला निवासी रेप पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट से आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने अनुमति दिए जाने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी. याचिका में कहा गया कि, वह एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में मजदूरी करने जाती थी. वहां गांव के दूसरे लोग भी काम करने जाते हैं. आरोपी भी वहां काम के लिए जाता था. 19 जून 2022 को आरोपी ने उससे बात करना शुरू किय किया और कहा कि, वह उससे शादी करेगा. इसके बाद उसने फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा. 25 जुलाई 2022 की सुबह 4 बजे जब शिकायतकर्ता शौच के लिए जा रही थी, तो आरोपी उससे मिला और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा. शिकायतकर्ता उसकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय लाइट चली गई और आरोपी उसे अपने घर ले गया. वहां उसने उसके साथ संबंध बनाया. जब आरोपी ने संबंध बनाया तो वह तीन माह के गर्भ से थी. लोक लाज के भय से उसने इस संबंध में किसी को नहीं बताया, पति के पूछने पर घटना की जानकारी दी इसके बाद रिपोर्ट लिखाई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल कोर्ट ने गवाहों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया. इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. गवाहों के बयानों को देखने से यह साफ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साफ तौर पर साबित हो सके कि आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने या चोट लगने का डर दिखाकर उसकी सहमति ली थी. इस केस में ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि विक्टिम ने अपनी सहमति इसलिए दी क्योंकि उसे लगता था कि वह कानूनी तौर पर शादीशुदा है. 

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कोर्ट ने खारिज की याचिका
इसके उलट, विक्टिम पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति से शादीशुदा थी और प्रेग्नेंट भी थी. इस केस में यह साबित करने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि विक्टिम ने दिमागी हालत ठीक न होने नशे में होने या कोई बेहोश करने वाली या खराब चीज देने की वजह से अपनी सहमति दी थी और वह अपनी सहमति के नेचर और नतीजों को समझने में काबिल नहीं थी. इस केस में यह भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि विक्टिम की उम्र 18 साल से कम थी. विक्टिम के कोर्ट में दिए गए बयानों को देखने से यह साफ है कि आरोपी ने सहमति से विक्टिम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे. एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्जी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता है. इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

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