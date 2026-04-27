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ISRO के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद की हिमांशी का जलवा, प्रदेश में मिला तीसरा स्थान, कलेक्टर ने किया सम्मानित

ISRO Young Scientist Program:  बालोद जिले की होनहार छात्रा कुमारी हिमांशी साहू ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आयोजित  यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में प्रदेश भर में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है.

 

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:05 PM IST
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ISRO के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद की हिमांशी का जलवा, प्रदेश में मिला तीसरा स्थान, कलेक्टर ने किया सम्मानित

ISRO Young Scientist Program: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आयोजित  यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद जिले की होनहार छात्रा कुमारी हिमांशी साहू ने बड़ी सफलता हासिल की है. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) कन्नेवाड़ा की छात्रा हिमांशी ने इस कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है.

उनकी इस उपलब्धि पर कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित एक गरिमामय समारोह में हिमांशी को सम्मानित किया. कलेक्टर ने छात्रा को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट किया. इस दौरान मिठाई खिलाकर हिमांशी का उत्साहवर्धन भी किया गया.

मेहनत और मेधा का संगम
हिमांशी साहू वर्तमान में सेजेस कन्नेवाड़ा में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं. उन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा 96 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है. उनकी इस वैज्ञानिक अभिरुचि और शैक्षणिक रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह पूरे बालोद जिले के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने हिमांशी को भविष्य में कड़ी मेहनत जारी रखने और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने की सीख दी.

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माता-पिता का भी बढ़ा मान
इस अवसर पर कलेक्टर ने हिमांशी की सफलता में उनके माता-पिता के योगदान को भी सराहा. हिमांशी के पिता अभय कुमार और माता सहिता साहू को भी जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया.

समारोह में ये रहे मौजूद
सम्मान कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अजय किशोर लकरा और नूतन कंवर सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. अधिकारियों ने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी.

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