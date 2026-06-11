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शराब बिक्री से छत्तीसगढ़ सरकार का खजाना हुआ मालामाल! 10,751 करोड़ की कमाई, खुल गईं 29 नई दुकानें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से राज्य के खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने ₹10,751 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व अर्जित किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:33 AM IST
शराब बिक्री से छत्तीसगढ़ सरकार का खजाना हुआ मालामाल! 10,751 करोड़ की कमाई, खुल गईं 29 नई दुकानें

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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