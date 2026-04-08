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CG शराब घोटाला: सौम्या-केके को मिली सशर्त बेल, EOW ने पेश किया 1033 पन्नों का नया चालान, खुलेगा पैसों के लेनदेन का राज

Chhattisgarh liquor scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटले में सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के बाद रिहा कर दिया गया है. अंतिम चालान पेश होने की शर्त पूरी होने पर उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:28 PM IST
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CG शराब घोटाला: सौम्या-केके को मिली सशर्त बेल, EOW ने पेश किया 1033 पन्नों का नया चालान, खुलेगा पैसों के लेनदेन का राज

Chhattisgarh liquor scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटले में सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब दोनों जेल से रिहा हो गए हैं. दरअसल, करीब एक महीने पहले अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन यह शर्त रखी गई थी कि मामले में अंतिम चालान पेश होने के बाद ही रिहाई होगी. अब कोर्ट में आखिरी चालान दाखिल होने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया है. 

दोनों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है अदालत ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने और हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.इसी बीच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा(EOW) ने सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव और देवेंद्र डड़सेना के खिलाफ 1033 पन्नों का एक और चालान पेश किया है. यह चालान कथित रूप से शराब घोटाले में पैसों के लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है.चालान में यह भी उल्लेख किया गया है कि किस तरह पैसों का हेरफेर किया गया और अवैध तरीके से लाभ हासिल किया गया. 

शर्त पर मिली जमानत

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छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि उन्हें जेल से तभी रिहा किया जाएगा, जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी. अब जब चार्जशीट जमा हो गई है, तो सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को सशर्त जमानत लागू हो सकती है. इस मामले की जांच अभी भी जारी है. चार्जशीट दाखिल करके EOW ने वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजो और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी कोर्ट में जमा कर दी है.

EOW की जांच जारी 

इस मामले में अब अदालतों और जांच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद यह तय होगा कि किन आरोपियों पर मुकदमा चलेगा और किस तरह के कानूनी कदम उठाए जाएंगे. इस मामले से कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मामला राजनीतिक और आर्थिक दोनों वजहों से चर्चा में है. इसीके चलते आज सौम्यी चौरसिया और केके श्रीवास्तव को आज सशर्त जमानत पर जेल से रिहा किया गया है. मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है.

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में बिछेगा फोरलेन का जाल, इन जिलों में 15 नई सड़कों के लिए 708 करोड़ स्वीकृत, अब कस्बों तक फर्राटे भरेंगे वाहन

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