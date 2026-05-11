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छत्तीसगढ़ में 'खाद' पर संग्राम, नई नीति में कम हुआ कोटा और टोकन अनिवार्य, कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सरकार की नई नीति सवालों के घेरे में आ गई है. विपक्ष और किसान नेताओं ने पुरानी व्यवस्था बहाली की मांग की है. वहीं सरकार का कहना है कि हमारी खाद नीति अच्छी है, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी.

 

Written By  Satya Prakash|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 11, 2026, 06:26 PM IST
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छत्तीसगढ़ में 'खाद' पर संग्राम, नई नीति में कम हुआ कोटा और टोकन अनिवार्य, कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी

Chhattisgarh New Fertilizer Policy-छत्तीसगढ़ में बंपर धान उत्पादन की एक बड़ी वजह यहां किसानों के लिए खाद वितरण नीति भी रही है. लेकिन उसी खाद वितरण की नई नीति पर अब सवाल खड़े होने लगे है. कांग्रेस और किसान दोनों इसे लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं. कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और नई खाद नीति से किसानों को हो रही दिक्कत को बताते हुए नई नीति को तत्काल निरस्त कर पुरानी व्यवस्था में खाद वितरण की मांग की है. वहीं सरकार ने इस खाद नीति को किसानों के लिए अच्छा बताया है. सरकार का कहना है कि हमारी खाद नीति अच्छी है, इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी. 

कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा है कि नए फैसले से इस साल किसानों को पर्याप्त रसायनिक खाद नहीं मिल पाएगा. किसानों को जब खाद की जरूरत होगी तो पहले उन्हें टोकन लेना होगा. यही नहीं जहां पहले प्रति एकड़ दो बोरा डीएपी दिया जाता था और 3 बोरा यूरिया उसके बदले इस बार किसानों को 1 बोरा डीएपी और एक बोरी यूरिया खाद देने का नया नियम लाया गया है, जो किसानों के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदना ही नहीं चाहती, इसीलिए नई खाद नीति लेकर आई है.

नई नीति से किसान परेशान
वहीं किसान नेताओं का भी कहना है कि नई नीति से किसान परेशान हैं. किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा है कि सरकार की नई व्यवस्था किसानों के लिए बहुत जटिल है. सरकार जानबूझकर उत्पादन कम करने के लिए ऐसा कर रही है, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है. पारसनाथ साहू ने पुरानी खाद वितरण नीति की बहाली की मांग की है. 

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सरकार ने नई नीति को बताया अच्छा
वहीं सरकार खाद वितरण की नई नीति को बेहतर बता रही है. सूबे के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खाद नीति को अच्छा बताते हुए कहा कि इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी, सरकार किसान हित में काम कर रही है. वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने कांग्रेस पर किसानों को बर्गलाने का आरोप लगाया है. 

पहले भी हुए हैं किसान परेशान
छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद वितरण को लेकर पिछले सालों में कई दफा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों को परेशानी की खबरें और लंबी-लंबी लाइन की तस्वीरें आती रही है, बावजूद इसके अबतक कोई ठोस और पारदर्शी व्यवस्था नहीं की गई है. ऐसे में विपक्ष के तमाम सवालों, किसानों की आशंकाओं और सरकार के तर्कों के बीच ये देखना लाजमी होगा कि इस खरीफ सीजन स्थिति कैसी रहेगी. 

नई नीति में क्या है?

  • अब किसानों को ई उर्वरक वितरण पोर्टल में करण होगा पंजीयन
  • किसान को हर सीजन में खाद उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर लेना होगा डिजिटल टोकन
  • टोकन लेने के बाद ही किसानों को दिया जाएगा तय कोटे के मुताबिक खाद
  • नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी लेना जरूरी

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