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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, नियुक्त किए प्रभारी-सहप्रभारी, दिसंबर में होंगे चुनाव

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत BJP ने 4 नगर निगम समेत 15 निकायों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं. पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए नियुक्तियों की सूची जारी की है.

Written ByPooja
Published: Aug 27, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:00 AM IST
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, नियुक्त किए प्रभारी-सहप्रभारी, दिसंबर में होंगे चुनाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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