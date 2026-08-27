/छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, नियुक्त किए प्रभारी-सहप्रभारी, दिसंबर में होंगे चुनाव

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छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी रणनीति को धार देने के लिए पार्टी ने 4 नगर निगम समेत कुल 15 निकायों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है. बीजपी ने नियुक्त किए गए नेताओं की सूची भी जारी कर दी है. पार्टी ने विभिन्न निकायों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है. इन नेताओं के नेतृत्व में चुनावी तैयारियों और संगठन से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा. भाजपा का फोकस स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर है.
इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी
दिसंबर होंगे चुनाव
बीजेपी की इन नियुक्तियों को निकाय चुनावों की तैयारियों को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. पार्टी अब स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर ध्यान देगी. छत्तीसगढ़ के 15 शहरी स्थानीय निकायों के लिए आम चुनाव होंगे. जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है. इनमें 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली, 5 नगर परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर-चरचा और खैरागढ़ और 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ और भोपालपटनम शामिल हैं. साथ ही दो नवगठित नगर पंचायत तमनार और बड़ी करेली में भी पहली बार आम चुनाव होंगे.
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