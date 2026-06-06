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Durg News: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. संभावित खतरे को देखते हुए दुर्ग जिले में तीन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है. ये सभी हाल ही में उन अफ्रीकी देशों से लौटे हैं जहां इबोला वायरस के मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इबोला के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए करीब एक महीने पहले ही जरूरी तैयारियां शुरू कर दी थीं.
दुर्ग में 3 लोग आइसोलेशन में
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइसोलेशन में रखे गए लोग कांगो, इथियोपिया और एक अन्य अफ्रीकी देश से लौटे हैं. हालांकि अब तक हुए टेस्ट में इबोला वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले हैं, फिर भी हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें 21 दिनों तक निगरानी में रखा गया है. इस दौरान उनकी नियमित हेल्थ जांच की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी किसी भी संभावित संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का मकसद संक्रमण के किसी भी खतरे को समय रहते रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. वहीं इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इबोला वायरस से जुड़ी तैयारियां एक महीने पहले ही कर ली गई थीं. स्वास्थ्य विभाग अब हाई अलर्ट पर है.
इबोला वायरस क्या है?
इबोला वायरस एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा वायरस है. इसे इबोला हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है. यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और इससे अंदरूनी या बाहरी ब्लीडिंग हो सकती है. औसतन यह बीमारी 50% मामलों में जानलेवा हो सकती है. इबोला का प्रकोप मुख्य रूप से अफ्रीका क्षेत्रों (जैसे कांगो और युगांडा) में देखा जाता है.
फैलने का कारण
डॉक्टरों के अनुसार यह वायरस सबसे पहले संक्रमित जानवरों जैसे बंदर, चिंपैंजी और फ्रूट बैट से इंसानों में फैलता है. यह हवा या पानी से नहीं फैलता. बल्कि यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर के खून, लार, पसीना, उल्टी, दूषित कपड़ों या सुइयों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है.
जानिए उपचार और बचाव
इबोला के इलाज और रोकथाम की बात करें तो अभी तक इसका कोई पक्का या खास इलाज या दवा नहीं है. मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उनके लक्षणों के आधार पर गहन देखभाल (जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स और IV फ़्लूइड देना) दी जाती है. रोकथाम का सबसे जरूरी उपाय है संक्रमित लोगों और उनके शरीर के तरल पदार्थों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना. साथ ही प्रभावित इलाकों में जाने से बचना चाहिए और साफ-सफाई के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए.
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