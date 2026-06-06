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इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट, दुर्ग में 3 लोग आइसोलेशन में, 21 दिन की निगरानी

Chhattisgarh On Ebola Alert​: दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैल रहे इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. हाल ही में कांगो, इथियोपिया और एक अन्य अफ्रीकी देश से लौटे तीन नागरिकों को दुर्ग में 21 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 06, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:08 AM IST
इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट, दुर्ग में 3 लोग आइसोलेशन में, 21 दिन की निगरानी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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