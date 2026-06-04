छत्तीसगढ़ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. 1 जून को हुए मतदान के बाद अब उम्मीदवारों का ध्यान वोटों की गिनती पर टिका है. नगरीय निकायों में कुल 82 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 5 पद अध्यक्षों के और 77 पद पार्षदों के थे. इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा.

बंपर वोटिंग प्रतिशत

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों के लिए बनाए गए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाताओं में से 27,006 ने अपने वोट डाले. वहीं पंचायत चुनावों के लिए स्थापित 274 मतदान केंद्रों पर 102,797 मतदाताओं में से 79,968 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदाताओं की भागीदारी के मामले में नगरीय निकाय चुनावों में 84.58% और पंचायत चुनावों में 78.61% मतदान दर्ज किया गया.

पंचायत और निकाय चुनाव रिजल्ट आज

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. मतदान के दौरान इस्तेमाल की गई EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच 'स्ट्रांग रूम' में जमा करा दिया गया है. आज होने वाली वोटों की गिनती के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी और यह तय हो जाएगा कि जनता ने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूरजपुर में वोटों की गिनती शुरू

सूरजपुर की शिवनंदनपुर नगर पंचायत में आज सुबह 9:00 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है. कुल 15 वार्डों के लिए 15 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं, और उम्मीद है कि नतीजे एक ही राउंड में तय हो जाएंगे. तीन अध्यक्षों और 52 पार्षदों का भविष्य तब तय होगा, जब सीलबंद EVM उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सुनाएंगे. वोटों की गिनती शुरू होने के महज 20 मिनट के भीतर ही चुनाव नतीजे सामने आने की उम्मीद है. काउंटिंग सेंटर पर हर संबंधित वार्ड के लिए सिर्फ़ पार्षद या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट को ही अंदर जाने की अनुमति होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!