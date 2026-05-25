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CG petrol diesel hike: छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Petrol Diesel Price hike: सोमवार की सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है. तेल कंपनियों ने एक बार फिर फ्यूल के दाम बढ़ा दिए हैं. नई दरें 25 मई सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 25, 2026, 09:02 AM IST
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CG petrol diesel hike: छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Petrol Diesel Price hike: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब फ्यूल के दाम बढ़ाए गए हैं. इस पेट्रोल की कीमतों में 2.48 से 4.13 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल के रेट में 2.60 से 4.28 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा हुआ है. नई दरें 25 मई सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. नए रेट छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर सहित प्रदेश के मुख्य शहरों में लागू हो गए हैं. 

रायपुर में पेट्रोल डीजल के दाम
'गुड रिटर्न्स' वेबसाइट के अनुसार राजधानी रायपुर में 25 मई पेट्रोल की कीमत 108.06 रुपये प्रति लीटर है. कीमतों में 2.70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल 101.32 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. कीमतों में 2.85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. वहीं बिलासपुर में 108.71 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. यहां कीमतों में 2.77 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल 101.97 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है. कीमतों में 2.92 रुपए का इजाफा हुआ है. 

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गरियाबंद में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की बात करें तो सबसे ज्यादा गरियाबंद में कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. 4.28 रुपए की बढ़ोतरी के बाद यहां डीजल 103.01 रुपए प्रति लीटर बीक रही है. वहीं पेट्रोल 109.74 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है. यहां पेट्रोल की कीमतों में 4.13 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

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मई  में चौथी बार बढ़े दाम
पिछले 10 दिनों में यह चौथी बढ़ोतरी है, जिससे मई महीने में अब तक कुल 7  रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है. इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. 19 मई को कीमतों में लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई. वहीं 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. यह चौथी बार है जब सिर्फ दस दिनों में कीमतें बढ़ाई गई हैं.

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