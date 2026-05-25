कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को देने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? दीपक बैज ने छुए पैर, बढ़ा सियासी पारा

TS Singhdeo And Deepak Baij: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज दिख रही है. राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी की थी. जिसके बाद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से जब इस पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने टीएस बाबा को दिल्ली में काम करने की सलाह दी थी. इस बयानबाजी के बीच कोरबा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव के पैर छूए और दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल

पिछले दिनों टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वह प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं. वहीं दीपक बैज ने कहा था कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली में काम करना चाहिए. वह पार्टी के सीनियर नेता हैं, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मौका मिलना चाहिए. इन दोनों बयानों पर जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सब फैसला हाईकमान करता है. अलग-अलग नेताओं के बयानों से राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है. क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है.

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टीएस सिंहदेव ने दिया था बड़ा बयान

दरअसल, टीएस सिंहदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था 'मैं राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूं. उन्होंने इशारों-इशारों में कहा था कि जब बात बड़े नेताओं की हो रही है तो यह भी होनी चाहिए कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन हार रहा है. वह लगातार राज्य में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे वह निभाने के लिए तैयार हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हैं. मैं खुद भी चुनाव हारा हूं और दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं. लोकसभा चुनाव में भी हार मिली. इसलिए हर कांग्रेसी को पहले अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करना चाहिए.'

क्या कांग्रेस कर सकती है बदलाव

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बयानों के बाद सियासी पारा गर्माया हुआ है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावों से पहले कोई बदलाव कर सकती है. इसलिए लगातार नेताओं के बयानों से हलचल तेज होती जा रही है. टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के बाद से ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा होती रही है. लेकिन अब तक उन्हें पार्टी ने प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी नहीं दी है. खास बात यह भी है कि टीएस बाबा ने पहली बार खुलकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर आने की इच्छा जताई है. जिससे राजनीति अब तेज होती जा रही है.

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