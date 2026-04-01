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किसने खत्म किया नक्सलवाद? श्रेय लेने की होड़ में भिड़े छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मुख्यमंत्री, जुबानी जंग तेज

Politics on Naxalism: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है. राज्य में नक्सली प्रभाव कम होने के दावों के बीच  दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:56 PM IST
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किसने खत्म किया नक्सलवाद? श्रेय लेने की होड़ में भिड़े छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मुख्यमंत्री, जुबानी जंग तेज

Politics on Naxalism: (सत्यप्रकाश) एक ओर छत्तीसगढ़ दशकों के नक्सली समस्या से मुक्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छत्तीसगढ़ में श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है. जिसे लेकप आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है. सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हो गए हैं. झीरम घाटी हमले और नक्सलवाद के मसले पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखबार की एक कतरन पोस्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर निशाना साधा. तो जवाब में  रमन सिंह भी हमलावर हो गए. 

रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल को संबोधित करते हुए लिखा कि, 'आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ आप अखबार की एक कतरन ही निकालते हैं. दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं छुपाये जा सकते, एक बार आईने में देखिए कि आपने सत्ता के 5 वर्षों में सिर्फ दोषारोपण ही किया है.'

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इसपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया. बघेल ने लिखा, 'आपकी पार्टी ने जांच होने कहां दी डॉक्टर साहब! पता नहीं कि क्या डर है आप लोगों के मन में. कोर्ट जा जाकर जांच रोकते रहे. जांच में सबूत दिए जाएंगे ना! जैसी हम चाहते हैं जांच करवा दीजिए सबूत दे देंगे. सोच लीजिएगा, आपको पछताना ना पड़े.'

 

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क्या था झीरम घाटी हमला

बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में झीरम घाटी इलाके में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने सुकमा के राजनीतिक कार्यक्रम से लौट रहे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अपना निशाना बनाया था. झीरम घाटी हमला देश के इतिहास के सबसे भीषण नक्सली हमलों में से एक माना जाता है. इसे भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तबके शीर्ष नेताओं की नृशंस हत्या इस हमले में नक्सलियों ने कर दी थी. बताया जाता है कि हमले में करीब 1000 नक्सली शामिल थे. नक्सलियों ने घाटी में भारी एम्बुश लगा कर रखी थी. उन्होंने पहले लैंडमाइन ब्लास्ट किया और फिर काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हमले के तुरंत बाद मौजदा भाजपा सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. वहीं इस मामले की NIA ने भी जांच की. हालांकि घटना के 13 साल बाद भी साजिश का खुलासा नहीं हो पाया है. भाजपा और कांग्रेस के बीच इसे लेकर लगातार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं. 

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