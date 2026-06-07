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MEMU And DEMU Trains Cancelled: छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को अलगे कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करमा पड़ सकता है. रेलवे ने रसमड़ा स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 10 जून से 12 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. इस दौरान 8 मेमू और डेमू ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने और रेलवे की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने की अपील की है. नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा.
रेलवे के अनुसार, रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया और इतनारी रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. वहीं दो पैसेंजर ट्रेनों को अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं चलाया जाएगा और उन्हें दुर्ज स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया जाएगा. नागपुर डिवीन के रसमाडा स्टेशन पर गुड्स शेड लाइन नंबर 06 को चालू करने के लिए खास प्री-नॉन-इंटरलाकिंग और नॉन-इंटरलाकिंग का काम किया जाएगा. प्री-नॉन-इंटरलाकिंग चरण के तहत 9 जून को शाम 18:00 बजे से रात 22:30 बजे तक लाइन नंबर 05 पर 4 घंटे 30 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा. इसके बाद, 10 जून को शाम 18:00 बजे से रात 22:30 बजे तक डाउन मेन आउटर कंबाइंड लाइन पर 4 घंटे 30 मिनट का एक और ब्लॉक लिया जाएगा.
रद्द की गई DEMU-MEMU ट्रेनों
इन ट्रोनों का सफर बीच रास्ते में होगा खत्म
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