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रेल यात्रियों की बढ़ेंगी परेशानी, छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून तक 8 ट्रेनें रद्द, सफर पर निकलने से पहले देखें लिस्ट

MEMU And DEMU Trains Cancelled: रसमड़ा स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून तक 8 मेमू-डेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी. रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया और इतनारी रूट प्रभावित होंगे, जबकि दो पैसेंजर ट्रेनें गंतव्य से पहले दुर्ग स्टेशन पर ही समाप्त की जाएंगी.

Written ByPooja
Published: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST
रेल यात्रियों की बढ़ेंगी परेशानी, छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून तक 8 ट्रेनें रद्द, सफर पर निकलने से पहले देखें लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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