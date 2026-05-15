LEADS 2025: विकास की नई उड़ान, परिवहन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में छत्तीसगढ़ का जलवा, बना ‘हाई परफॉर्मर’ राज्य

Chhattisgarh High Performing State: DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की LEADS 2025 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 'हाई परफॉर्मर' राज्य का दर्जा मिला है. बेहतर सड़क, परिवहन, निवेश नीति और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के दम पर मिली इस उपलब्धि से उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
Trending Photos
Chhattisgarh High Performing State: छत्तीसगढ़ ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की LEADS 2025 रिपोर्ट ने राज्य को 'हाई परफॉर्मर' की श्रेणी में शामिल किया गया है. यह दर्जा प्रदेश में सड़क नेटवर्क, परिवहन व्यवस्था, व्यापारिक सुविधाओं और मजबूत लॉजिस्टिक्स सिस्टम में हुए सुधारों के आधार पर मिली है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल उद्योगों का विकास करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी सुगम बनाना है. बेहतर सड़क और परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण किसानों की उपज अधिक तेजी से बाजारों तक पहुंच रही है, व्यापार को गति मिल रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं.सीएम ने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ रहा है. राज्य सरकार गांवों से शहरों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने, वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तार करने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है.
व्यापारियों और किसानों को लाभ
वहीं, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि राज्य में लॉजिस्टिक्स और परिवहन के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इससे न केवल उद्योगों को सुविधा मिल रही है, बल्कि छोटे व्यापारियों, किसानों और स्थानीय उद्यमियों को भी लाभ हो रहा है. बता दें, राज्य सरकार द्वारा लागू 'लॉजिस्टिक्स नीति 2025' के तहत परिवहन लागत को कम करने, माल की आवाजाही को तेज करने और निवेश आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' दिए जाने से रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.
ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में अचानक बदल मौसम, इन जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट