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छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग के आदेश पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, की यह बड़ी मांग

Chhattisgarh School Reopening: छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए स्कूल 1 जूलाई से खोले जाने चाहिए.

Written ByPooja
Published: Jun 15, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:11 PM IST
छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग के आदेश पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, की यह बड़ी मांग

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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