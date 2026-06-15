वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शिक्षा मंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल खोलने की तारीख बढ़ाने की मांग की है. विकास उपाध्याय ने अपने पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में प्राइवेट और सरकारी स्कूल 1 जुलाई से खुलने चाहिए. उपाध्याय ने कहा कि राज्य में तापमान बहुत ज्यादा है, जिससे स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी के कारण हीटवेव और डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है. ऐसे हालात में छात्रों को आने-जाने में काफी परेशानी होगी और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए उन्होंने मंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई जाएं और स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएं.