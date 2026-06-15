राज्य चुनें
Chhattisgarh School Reopening: छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर राज्य के सभी स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी है. वहीं कांग्रेस ने इसपर आपत्ति जाहिर की है. कांग्रेस ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग की है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अभी भी प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अभी स्कूल खोलना समझ से परे है. सरकार को 1 जुलाई से स्कूल खोलनी चाहिए.
वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शिक्षा मंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल खोलने की तारीख बढ़ाने की मांग की है. विकास उपाध्याय ने अपने पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में प्राइवेट और सरकारी स्कूल 1 जुलाई से खुलने चाहिए. उपाध्याय ने कहा कि राज्य में तापमान बहुत ज्यादा है, जिससे स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी के कारण हीटवेव और डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है. ऐसे हालात में छात्रों को आने-जाने में काफी परेशानी होगी और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए उन्होंने मंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई जाएं और स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएं.
16 जून से खुलेंगे स्कूल
16 जून से स्कूल फिर से खोलने के आदेश के बाद साफ-सफाई और मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल भवनों की साफ-सफाई और मरम्मत का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए. दाखिला प्रक्रिया को एक उत्सव का रूप देने के लिए घोषणाओं और रैलियों के जरिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. कक्षा 1 और 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा. इस उत्सव के दौरान छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिलें दी जाएंगी और होनहार छात्रों को सम्मानित किया जाएगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट