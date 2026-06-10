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Train Cancelled In Chhattisgarh: यदि आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को 10 जून से 12 जून के बीच में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे ने इस अवधि के दौरान कई मेमू (MEMU) और डेमू (DEMU) ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है. ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने से रोजना आवागमन करने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होने की संभावना है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नागपुर मंडल के रसमाडा स्टेशन पर रेल सुविधाओं के विस्तार को मजबूत करने के लिए विकास कार्य किए जाने हैं. इस परियोजना के तहत गुड्स शेड लाइन को मुख्य रेल नेटलर्क से जोड़ने के लिए विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा. साथ गी प्री नॉन इंटरलॉकिंग से संबंधित तकनीक प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएंगी. रेलवे का कहना है कि इस तरह के कार्यों के दौरान ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना संभव नहीं होता. इसी वजह से रेल सेवाओं को निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी तौर पर निरस्त करने का फैसला लिया गया है.
10 जून से 12 जून के तक इन रूट पर चलने वाली MEMU और DEMU ट्रेन कैंसिल
रायपुर – डोंगरगढ़
डोंगरगढ़ – रायपुर
डोंगरगढ़ – गोंदिया
गोंदिया – डोंगरगढ़
इतवारी – गोंदिया
गोंदिया – इतवारी
इतवारी – बालाघाट
बालाघाट – इतवारी
इन ट्रेनों के संचालन में बदलाव
रेलवे ने कुछ पैसेंजर ट्रेनों के संचालन और उनके मार्ग में अस्थायी बदलाव करने का निर्णय लिया है. रेलव द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, रायपुर-डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेन 10 और 11 जून को केलव दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होगी. इस के अलावा, डोंगरगढ़ से बिलासपुर के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इन दोनों दिनों में दुर्ग स्टेशन से यात्रा शुरू करेगी. इस व्यवस्था के चलते डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच रेल रेवाएं निर्धारित अवधि तक प्रभावित रहेंगी और इस सेक्शन में ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा.
यात्रियों से अपील
रेलवे ने यात्रियो को सलाह दी है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य जान लें. बिवा अपडेटेड जानकारी के स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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