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रेल यात्रियों को लिए जरूरी खबर: छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून के बीच रद्द रहेंगी ये ट्रेनें, सफर पर निकलने से पहले देखें लिस्ट

Train Cancelled In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून के बीच कई MEMU और DEMU ट्रेनों के रद्द रहने से रेल यात्रियों को परेशानी का समना करना पड़ सकता है. रेलवे के इस फैसले का असर रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ेगा और उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:54 AM IST
रेल यात्रियों को लिए जरूरी खबर: छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून के बीच रद्द रहेंगी ये ट्रेनें, सफर पर निकलने से पहले देखें लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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