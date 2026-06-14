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Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार कई इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है. लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
राजनांदगांव सबसे गर्म
शनिवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 42 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.
रविवार को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच रविवार 14 जून को मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक कई जिलों में मौसम अस्थिर बना रहेगा. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की काफी संभावना है. वहीं आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी.
क्यों बदल रहा वेदर
मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह मध्य पाकिस्तान से बांग्लादेश तक फैली एक ट्रफ लाइन है. यह सिस्टम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, जिसके कारण इस पूरे इलाके में लगातार नमी बनी रहती है और बादल छाए रहते हैं, साथ ही कहीं कहीं आंधी और बारिश भी हो रही है.
राजधानी रायपुर में मौसम का हाल
राजधानी रायपुर के मौसम की बात करें तो आज रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है. वहीं अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
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