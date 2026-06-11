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Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं. राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम के हालात में बदलाव आया है. मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 11 जून से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. इसके चलते कई इलाकों में बादल छाए रहने, आंधी-तूफान और बारिश होने की उम्मीद है.
तापमान में बढ़ोतरी
हालांकि पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रायपुर में तापमान 42.2 डिग्री, दुर्ग में 41.4 डिग्री और बिलासपुर में 40.4 डिग्री दर्ज किया गया. पेंड्रा में तापमान 37.8 डिग्री, जगदलपुर में 38.9 डिग्री और अंबिकापुर में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा.
रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज से शुरू होने वाली तेज बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों में अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा और गर्मी से राहत मिलेगी. इससे पहले बुधवार शाम को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली.
आज अलर्ट!
मौसम विभाग ने आज गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी जारी की है. अगले दो दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है. वहीं राजधानी रायपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी-तूफान, बारिश या धूल भरी आंधी की उम्मीद है. शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
इतने दिन बाद आ रहा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार मानसून 3-4 दिनों में राज्य में प्रवेश करेगा. इसके बाद पूरे राज्य में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. हमेशा की तरह मानसून सबसे पहले बस्तर संभाग से आएगा और कुछ दिनों बाद राजधानी रायपुर समेत मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो जाएगा.
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