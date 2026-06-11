Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /छत्तीसगढ़ में बादल होंगे मेहरबान, तेज होगी आंधी-बारिश की एक्टिविटी, इतने दिन बाद आ रहा मानसून

छत्तीसगढ़ में बादल होंगे मेहरबान, तेज होगी आंधी-बारिश की एक्टिविटी, इतने दिन बाद आ रहा मानसून

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज से प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं. हालांकि पिछले 24 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:35 AM IST
छत्तीसगढ़ में बादल होंगे मेहरबान, तेज होगी आंधी-बारिश की एक्टिविटी, इतने दिन बाद आ रहा मानसून
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीति आयोग की 11वीं बैठक: विकसित भारत 2047 के विजन पर विचार-विमर्श करेंगे मोहन यादव
Mohan Yadav9 min ago
2
betul news1 hr ago
3
MP Breaking News LIVE2 hrs ago
4
MP Rajya Sabha Chunav3 hrs ago
5
Mohan YadavJun 10