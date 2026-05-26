छत्तीसगढ़ में योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन, प्रशिक्षण शिविर में आया हार्ट अटैक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन होने की खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था. उनके निधन की खबर लगते ही बीजेपी में शोक की लहर है. समर्थकों का रूपनारायण सिन्हा के घर पर जुटना शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया है.

बिलासपुर सिम्स में कराया था भर्ती

रूपनारायण सिन्हा बीजेपी के सीनियर नेता थे. वह तिफरा में चल रहे बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में शामिल थे. इस प्रशिक्षण अभियान के प्रभारी की जिम्मेदारी रूपनारायण सिन्हा के पास ही थी. लेकिन अचानक उनकी तबियत खराब हुई, जिसके बाद बिलासपुर सिम्स में लाया गया. लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. जिससे भाजपा में शौक की लहर दौड़ गई. रूपनारायण सिन्हा बीजेपी संगठन में सीनियर नेता माने जाते थे. वह भाजपा के सक्रिए नेताओं में शामिल थे.

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बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद रूपकुमारी चौधरी और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे. लेकिन तभी अचानक से रूपनारायण सिन्हा तबीयत खराब हो गई. जिससे सब हैरान रह गए. बिलासपुर के तिफरा में बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर 2 दिन से चल रहा था. जहां मंगलवार को सत्र का दूसरा दिन था. घटना की जानकारी लगते ही बीजेपी नेताओं का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया है.

बिलासपुर में शिविर स्थगित

तिफरा में आयोजित बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने बताया कि यह पार्टी के लिए बड़ी क्षति है. रूपनारायण सिन्हा बीजेपी के मजबूत और बड़े नेता थे. जिन्होंने लंबे समय तक अलग-अलग पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था. उन्होंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने में योगदान दिया था. फिलहाल आगे के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं.

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