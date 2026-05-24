छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखें घोषित, 29 मई से नामांकन शुरू, नए नियम जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी और 13 जून तक चलेगी.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. संगठन की ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी और 13 जून तक चलेगी. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष और राज्य-स्तरीय निकाय के लिए नामांकन 11 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 15 जून से 18 जून तक की जाएगी.
18 से 35 साल के युवाओं को मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका
इस बार सदस्यता और चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. यूथ कांग्रेस का सदस्य बनने और चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा 18 से 35 साल तय की गई है. सदस्यता चाहने वाले युवाओं को अपनी एक लाइव तस्वीर, वोटर ID कार्ड, उम्र प्रमाण और अपने आवेदन से जुड़ा 8 सेकंड का एक वीडियो डिजिटल रूप से अपलोड करना होगा.
एक व्यक्ति एक ही पद के लिए नामांकन दाखिल कर पाएगा
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल एक पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति है. नामांकन दाखिल करते ही संबंधित व्यक्ति का पिछला पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा. प्रमुख पदों जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पर नियुक्तियां दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इंटरव्यू के बाद की जाएंगी. इसके अलावा पदाधिकारियों को नए सदस्यों की भर्ती करने का लक्ष्य भी सौंपा गया है.
15 से 18 जून तक स्क्रूटनी
घोषित कार्यक्रम के अनुसार विशेष रूप से ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई को शुरू होगी और 13 जून तक जारी रहेगी. इस बीच राज्य संगठन (राज्य अध्यक्ष और राज्य निकाय) के भीतर शीर्ष पदों के इच्छुक उम्मीदवार 11 जून से 13 जून के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 15 से 18 जून तक सभी आवेदनों की बारिकी से स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी.
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