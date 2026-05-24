Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227545
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखें घोषित, 29 मई से नामांकन शुरू, नए नियम जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी और 13 जून तक चलेगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 24, 2026, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखें घोषित, 29 मई से नामांकन शुरू, नए नियम जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. संगठन की ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी और 13 जून तक चलेगी. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष और राज्य-स्तरीय निकाय के लिए नामांकन 11 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 15 जून से 18 जून तक की जाएगी.

18 से 35 साल के युवाओं को मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका
इस बार सदस्यता और चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. यूथ कांग्रेस का सदस्य बनने और चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा 18 से 35 साल तय की गई है. सदस्यता चाहने वाले युवाओं को अपनी एक लाइव तस्वीर, वोटर ID कार्ड, उम्र प्रमाण और अपने आवेदन से जुड़ा 8 सेकंड का एक वीडियो डिजिटल रूप से अपलोड करना होगा.

एक व्यक्ति एक ही पद के लिए नामांकन दाखिल कर पाएगा
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल एक पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति है. नामांकन दाखिल करते ही संबंधित व्यक्ति का पिछला पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा. प्रमुख पदों जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पर नियुक्तियां दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इंटरव्यू के बाद की जाएंगी. इसके अलावा पदाधिकारियों को नए सदस्यों की भर्ती करने का लक्ष्य भी सौंपा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

15 से 18 जून तक स्क्रूटनी
घोषित कार्यक्रम के अनुसार विशेष रूप से ब्लॉक और जिला समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई को शुरू होगी और 13 जून तक जारी रहेगी. इस बीच राज्य संगठन (राज्य अध्यक्ष और राज्य निकाय) के भीतर शीर्ष पदों के इच्छुक उम्मीदवार 11 जून से 13 जून के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 15 से 18 जून तक सभी आवेदनों की बारिकी से स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

twisha sharma death case
ट्विशा शर्मा डेथ केस: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर होगा ट्विशा का अंतिम संस्कार
Bandhavgarh National Park
बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ के हमले में महिला की मौत, CM ने जताया दुख...
sheopur news
श्योपुर में भारी बवाल, थाने में घुसी सैकड़ों की भीड़, पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला
bhopal crime news
बर्थडे पार्टी की...नशे में भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई कार, कई लोगों को रौंदा...
cm mohan yadav
सिंगरौली महोत्सव में विकास योजनाओं पर जोर, CM मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां
bhopal news
सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में भोपाल से पहुंचेंगे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट
NEET re-exam
सावधान! NEET Re-Exam के बहाने छात्रों-पेरेंट्स को शिकार बना रहे साइबर ठग...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: दिल्ली AIIMS की टीम पहुंची मर्चुरी, ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
chhatarpur news
छतरपुर में सनसनीखेज वारदात, कोर्ट परिसर के पास युवक की गला रेतकर हत्या
Twisha Sharma Case
खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज? आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति समर्थ रिमांड पर