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पाकिस्तान पहुंचा छुईखदान का पान, आधा एकड़ से लाखों छाप रहे किसान, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी डिमांड

Chhuikhadan Paan Farming: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले का छुईखदान अपने ऑर्गेनिक पान के लिए देश-विदेश में पहचान बना रहा है. 200 साल पुरानी खेती अब पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है. कम जमीन में किसान लाखों कमा रहे हैं और यह पान इलाके की नई आर्थिक पहचान बन गया है.

Written By  Hemant Kumar Pal|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 28, 2026, 03:41 PM IST
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Khairagarh Betel Leaf Farming
Khairagarh Betel Leaf Farming

Khairagarh Betel Leaf: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले का छोटा सा कस्बा छुईखदान आज अपने खास पान की खुशबू से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहचान बना चुका है. कभी गांवों तक सीमित रहने वाला यह पान अब मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज और कोलकाता जैसे बड़े बाजारों में प्रीमियम उत्पाद के रूप में बिक रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी मांग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है. सीमाएं भले अलग हों, लेकिन छुईखदान के पान का स्वाद लोगों को जोड़ रहा है.

करीब 200 साल पुरानी इस खेती को महोबिया समाज ने पीढ़ियों तक संभालकर रखा. एक दौर ऐसा भी आया जब आगजनी की घटनाओं में पान बाड़ियों के नष्ट हो जाने से यह परंपरा खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी. लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी. प्रशासन और जिला पंचायत के सहयोग से पान की खेती को फिर से खड़ा किया गया. आज केवल कुछ किसान ही इस खेती से जुड़े हैं, लेकिन उनकी मेहनत ने छुईखदान को नई पहचान दिला दी है.

5-7 लाख का हो रहा मुनाफा
बता दें कि यहां पर उगने वाला पान अपनी ऑर्गेनिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. रासायनिक खादों का बेहद कम उपयोग होने से पत्तों का रंग, स्वाद और खुशबू अलग पहचान रखते हैं. यही वजह है कि बाजार में इसकी कीमत सामान्य पान से कहीं ज्यादा मिलती है. किसान का कहना है कि केवल 50 डिसमिल जमीन में पान की खेती से लागत निकालने के बाद सालाना 5 से 7 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है.

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शादी के सीजन में बढ़ी मांग
किसान ने आगे बताया कि यहां पर महोबा कलकतिया, बंगला, कपूरी, मगही, सांची और देशी पान जैसी कई किस्में उगाई जाती हैं. त्योहारों और शादी सीजन में इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है. वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों का कहना कि पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा भी छुईखदान का पान पसंद करते थे और यहां आने पर इसे जरूर खाते थे. वहीं कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि यहां की मिट्टी, पानी और जलवायु पान उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है.

अर्थव्यवस्था की रीड है पान
बताया जाता है कि छुईखदान का पान सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इस गांव के पान को अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी माना जाता है. यहां का पान किसानों की मेहनत और छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है. पाकिस्तान तक पहुंची इसकी मांग ने साबित कर दिया है कि छोटे छुईखादन की मेहनत अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना रही है.

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