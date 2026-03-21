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Chhattisgarhस्वर्ण पदक लाओ और 3 करोड़ पाओ! सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने पर भी मिलेंगे 21 लाख, CM साय का ऐलान

स्वर्ण पदक लाओ और 3 करोड़ पाओ! सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने पर भी मिलेंगे 21 लाख, CM साय का ऐलान

sarguja olympics 2026: सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर में किया, जिसमें गीता फोगाट समेट कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. प्रतियोगिता ब्लॉक से संभाग स्तर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:20 PM IST
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स्वर्ण पदक लाओ और 3 करोड़ पाओ! सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने पर भी मिलेंगे 21 लाख, CM साय का ऐलान

sarguja olympics 2026: सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड से किया. खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भारतीय पहलवान गीता फोगाट भी कार्यक्रम में शामिल हुई. इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित विधायकगण मौजूद रहे. सरगुजा ओलंपिक 2026 खेल प्रतियोगिता कि शुरुआत ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक की गई.

जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2000 से अधिक खिलाड़ियों का तीन दिवसीय संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.  बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.  सरगुजा ओलंपिक का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दीं. पिछले दो वर्षों से यह ओलंपिक बस्तर में आयोजित किया जा रहा था, जिससे सरगुजा के लोग निराश महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह आयोजन उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा था. सभी मंत्रियों और विधायकों के सामूहिक निर्णय के बाद सरगुजा ओलंपिक का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया. पहली बार बस्तर में 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ था. बस्तर ओलंपिक में करीब 700 नकसलियों ने नक्सलवाद छोड़कर भागीदारी की थी. मुख्यधारा से जुड़े लोगों और बस्तरवासियों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई. 

 21 लाख रुपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि
सीएम ने कहा कि सरगुजा ओलंपिक में दो हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने उन सभी को बधाई दी. इस साल के बजट में बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए दस करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. आगे चलकर इन ओलंपिक का आयोजन हर साल किया जाएगा.  सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ मिलेंगे. सीएम ने कहा कि चार दशकों से भी अधिक समय से बस्तर नक्सलवाद से जूझ रहा है. हमारी सरकार बनने के बाद और 'डबल इंजन' प्रशासन के तहत हमने 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है.

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