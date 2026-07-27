/बस्तर में 2,380 मार्कशीट में भारी गड़बड़ी, नाम-जन्मतिथि की गलतियों पर शिक्षा विभाग में हड़कंप

Bastar Education System News: बस्तर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बार मामला पढ़ाई नहीं, बल्कि पांचवीं और आठवीं की मार्कशीट तैयार करने में हुई बड़ी लापरवाही का है. जिले में कुल 2,380 मार्कशीट में गड़बड़ी सामने आई है. कहीं विद्यार्थियों की जन्मतिथि गलत दर्ज हुई है तो कहीं नाम में त्रुटियां मिली हैं. स्थानीय स्तर पर परीक्षा संचालन और परिणाम तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.