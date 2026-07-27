/बस्तर में 2,380 मार्कशीट में भारी गड़बड़ी, नाम-जन्मतिथि की गलतियों पर शिक्षा विभाग में हड़कंप

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Bastar Education System News: बस्तर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बार मामला पढ़ाई नहीं, बल्कि पांचवीं और आठवीं की मार्कशीट तैयार करने में हुई बड़ी लापरवाही का है. जिले में कुल 2,380 मार्कशीट में गड़बड़ी सामने आई है. कहीं विद्यार्थियों की जन्मतिथि गलत दर्ज हुई है तो कहीं नाम में त्रुटियां मिली हैं. स्थानीय स्तर पर परीक्षा संचालन और परिणाम तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.
मामले की जानकारी मिलने के बाद बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सातों ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी ने इससे पहले 13 जुलाई को भी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को मार्कशीट में हुई त्रुटियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद समय रहते सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद अब जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जल्द जारी होगी मार्कशीट
इधर खंड शिक्षा अधिकारियों ने भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है. सरकारी आदेशों और नोटिसों के बीच सबसे अधिक परेशानी उन हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हो रही है, जो नई और सही मार्कशीट मिलने का इंतजार कर रहे हैं. स्कूलों में भी विद्यार्थियों को अंकपत्र वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. प्रशासन अब सभी त्रुटियों को ठीक कर संशोधित मार्कशीट जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है.
एक्शन में बस्तर कलेक्टर
बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि पांचवीं और आठवीं की कुछ मार्कशीट में त्रुटियां होने की जानकारी मिलने पर संबंधित बीईओ से जवाब मांगा गया है, ताकि गलती के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने. उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों की मार्कशीट में त्रुटियां सामने आई हैं, उन्हें सुधारकर जल्द नई मार्कशीट वितरित की जाएगी. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो.
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