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बस्तर में 2,380 मार्कशीट में भारी गड़बड़ी, नाम-जन्मतिथि की गलतियों पर शिक्षा विभाग में हड़कंप

Bastar News: बस्तर जिले में पांचवीं और आठवीं की 2,380 मार्कशीट में नाम और जन्मतिथि सहित कई त्रुटियां सामने आई हैं. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सातों ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. प्रशासन ने जल्द संशोधित मार्कशीट जारी करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:41 PM IST
बस्तर में 2,380 मार्कशीट में भारी गड़बड़ी, नाम-जन्मतिथि की गलतियों पर शिक्षा विभाग में हड़कंप
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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