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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनता की शिकायतों के जल्द समाधान को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार 9 जून को CM हेल्पलाइन 1076 शुरू कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महानदी भवन (राज्य सचिवालय) में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नई व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. इस हेल्पलाइन का मकसद नागरिकों को अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराने के लिए एक आसान, पारदर्शी और असरदार मंच उपलब्ध कराना है.
दरअसल, रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अब पहली बार अपनी चिंताएं सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाने का मौका मिलेगा. 9 जून को शुरू होने वाली CM हेल्पलाइन 1076 के जरिए लोग अपनी अलग-अलग समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे. इस प्लेटफ़ॉर्म पर सफाई सेवाओं में लापरवाही, पेंशन से जुड़ी समस्याओं, पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने, सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग या बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा नागरिक आधिकारिक CM हेल्पलाइन पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज देकर ऑनलाइन भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
CM हेल्पलाइन नंबर 1076 की खासियत
इस हेल्पलाइन की सबसे खास बात इसका मल्टी-चैनल तरीका है. लोग न सिर्फ टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, बल्कि खास वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और WhatsApp चैटबॉट के जरिए भी शिकायतें भेज सकते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनका जोर सिर्फ कागजों पर शिकायतों का निपटारा करने के बजाय, तय समय के अंदर अच्छी क्वालिटी का समाधान देने पर होगा.
CM हेल्पलाइन कॉल सेंटर का अवलोकन
महानदी भवन में मुख्य कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नया रायपुर के CBD में बने आधुनिक CM हेल्पलाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण करेंगे. यह पहल राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता व प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.
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