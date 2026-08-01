/कुलगाम आतंकी हमले में दोनों मजदूरों की मौत, छत्तीसगढ़-J&K सरकार ने किया मदद का ऐलान

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Chhattisgarh Labourers Killed: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला कर दिया. इस हमले में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों दीपक और भूपेंद्र कुमार की मौत हो गई. वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. इसके अलावा, उन्होंने मृतक मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है.
दरअसल, सीएम विष्णु देव साय दिल्ली के दौरे पर थे. इस दौरान उन्हें कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कड़ी निंदा की. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि "दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रमिक भाइयों दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना की निर्मम हत्या अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है. इस कायराना आतंकी हमले की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं."
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रमिक भाइयों श्री दीपक रात्रे एवं श्री भूपेंद्र भैना की निर्मम हत्या अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। इस कायराना आतंकी हमले की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ।
इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 1, 2026
मृतक के परवारों को मदद
उन्होंने आगे लिखा, "इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही जम्मू-कश्मीर सरकार से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, ताकि परिवारों को हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं." उन्होंने कहा कि "आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और इस जघन्य अपराध के दोषियों को उनके कृत्य का कठोर दंड अवश्य मिलेगा.
Chief Minister has strongly condemned the dastardly killing of two labourers in Kulgam and expressed profound grief over the loss of innocent lives.
He announced ex-gratia relief of ₹10 lakh each from the Chief Minister’s Relief Fund for the next of kin of the deceased. This…
— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 1, 2026
J&K सरकार ने भी की मदद
वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ के दोनों मृतक मजदूरों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है. सीएम कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, "मुख्यमंत्री ने कुलगाम में दो मजदूरों की कायराना हत्या की कड़ी निंदा की है और बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. यह जिला प्रशासन की ओर से दी जाने वाली 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता के अतिरिक्त होगी."
#WATCH जम्मू-कश्मीर: कुलगाम जिले के केलम इलाके में शुक्रवार शाम को हुए आतंकी हमले में घायल हुए दूसरे बाहरी मज़दूर की आज सुबह मौत हो गई।
वीडियो कुलगाम से है।
(वीडियो वर्तमान समयानुसार नहीं है, कोई लाइव ऑपरेशनल जानकारी नहीं दी गई है।) pic.twitter.com/YbFO1EsC5w
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2026
कहां के रहने वाले थे मजदूर
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक भूपेंद्र भैना पुराने बलौदा बाजार-भाटापारा जिले, वर्तमान सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के धनसीर छुईहा गांव के निवासी थे. वह अपनी पत्नी के साथ नौकरी की तलाश में जम्मू-कश्मीर गए थे. वहीं परिजनों के मुताबिक, भूपेंद्र मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. भूपेंद्र भैना के दो बेटे भी हैं. दूसरा मृतक मजदूर दीपक रात्रे शक्ति जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. दीपक रात्रे भी नौकरी की तलाश में जम्मू-कश्मीर गए हुए थे.
Today, chaired a high-level review meeting on the security situation across J&K UT with the Chief Secretary, DGP, Principal Secretary, Home, ADGP CID, senior police and civil administration officers, DCs and SSPs. pic.twitter.com/85meYBgQnf
— Manoj Sinha (@manojsinha_) August 1, 2026
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने शनिवार को मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव (गृह), एडीजीपी (सीआईडी) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है. इस बैठक में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हो रहे आंतकी हमले समेत अन्य हालातों पर चर्चा की. इससे पहले भी शुक्रवार देर रात को आतंकी हमले की कड़ी निंदा की. वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक और सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की.
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