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दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा छत्तीसगढ़ का नाम, जांजगीर-चांपा की बेटी ने रचा इतिहास, सीएम ने की कामना

Amita Shrivas Mount Everest: जांजगीर-चांपा की अमिता श्रीवास ने 22 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट फतह कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया. महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर अमिता ने 8848.86 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया. सीएम ने स्वस्थ्य होने की कामना की.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 09:52 PM IST
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Amita Shrivas Mount Everest
Amita Shrivas Mount Everest

Amita Shrivas News: जांजगीर-चांपा की बेटी अमिता श्रीवास ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है. महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत अमिता ने 22 मई 2026 को 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया. उनकी इस उपलब्धि से चांपा नगर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है. अमिता की सफलता को लोग बेटियों के हौसले और मेहनत की बड़ी मिसाल मान रहे हैं.

एवरेस्ट समिट के बाद वापसी के दौरान अमिता श्रीवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई. अत्यधिक ऊंचाई, माइनस 40 डिग्री तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थिति खराब होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, अमिता को फ्रॉस्टबाइट और हाई एल्टीट्यूड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं. फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सीएम ने की कामना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमिता श्रीवास की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमिता को हरसंभव मदद और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि अमिता का साहस, मेहनत और जुनून प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी संदेश जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी इस बेटी पर गर्व है, जिसने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है.

लोगों ने जताई खुशी
अमिता श्रीवास की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद चांपा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने अमिता की उपलब्धि पर खुशी जताई है. लोगों का कहना है कि छोटे शहर से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करना आसान नहीं होता, लेकिन अमिता ने अपने हौसले से यह कर दिखाया. हर कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वे जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगी.

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