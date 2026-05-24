दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा छत्तीसगढ़ का नाम, जांजगीर-चांपा की बेटी ने रचा इतिहास, सीएम ने की कामना

Amita Shrivas News: जांजगीर-चांपा की बेटी अमिता श्रीवास ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है. महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत अमिता ने 22 मई 2026 को 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया. उनकी इस उपलब्धि से चांपा नगर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है. अमिता की सफलता को लोग बेटियों के हौसले और मेहनत की बड़ी मिसाल मान रहे हैं.

एवरेस्ट समिट के बाद वापसी के दौरान अमिता श्रीवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई. अत्यधिक ऊंचाई, माइनस 40 डिग्री तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थिति खराब होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, अमिता को फ्रॉस्टबाइट और हाई एल्टीट्यूड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं. फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

जांजगीर-चांपा की होनहार पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8848.86 मीटर) को 22 मई 2026 को सफलतापूर्वक फतह कर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। Add Zee News as a Preferred Source दुर्भाग्यवश, समिट के बाद बेस कैंप की वापसी के दौरान अत्यधिक ऊंचाई, -40°C तापमान और… pic.twitter.com/OshVDZONvI — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) May 24, 2026

सीएम ने की कामना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमिता श्रीवास की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमिता को हरसंभव मदद और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि अमिता का साहस, मेहनत और जुनून प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी संदेश जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी इस बेटी पर गर्व है, जिसने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है.

लोगों ने जताई खुशी

अमिता श्रीवास की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद चांपा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने अमिता की उपलब्धि पर खुशी जताई है. लोगों का कहना है कि छोटे शहर से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करना आसान नहीं होता, लेकिन अमिता ने अपने हौसले से यह कर दिखाया. हर कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वे जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगी.

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