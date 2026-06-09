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Chhattisgarh Cabinet Meeting Update: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. सरकार का मानना है कि इससे कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और बिजली ढांचे को मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रदेश में निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक उपक्रमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
वहीं साय कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है. अब धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी. सरकार का मकसद है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है. प्रदेश के कई इलाकों में किसान लंबे समय से वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहन देने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
महत्वपूर्ण फैसलों को भी दी मंजूरी
इतना ही नहीं मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय भी लिया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना खरीदी की व्यवस्था को मंजूरी देते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद की अनुमति दी गई है. साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक वर्तमान व्यवस्था की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है. इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वहीं नवा रायपुर अटल नगर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है. साथ ही खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए वाहनों में आरएफआईडी टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने तथा आधुनिक तकनीक से खनिज आकलन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है.
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