महत्वपूर्ण फैसलों को भी दी मंजूरी

इतना ही नहीं मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय भी लिया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना खरीदी की व्यवस्था को मंजूरी देते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद की अनुमति दी गई है. साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक वर्तमान व्यवस्था की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.