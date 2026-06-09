Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में किसानों को ₹15000प्रति एकड़ सहायता, साय कैबिनेट में अहम फैसलों को मिली मंजूरी

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में किसानों को ₹15000/प्रति एकड़ सहायता, साय कैबिनेट में अहम फैसलों को मिली मंजूरी

Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने किसानों से लेकर आमजन को लेकर कई बड़े-बड़े मुद्दों पर लगाई है. बिजली कंपनी के आईपीओ, पीडीएस में चना वितरण, ई-बस सेवा विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST
CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में किसानों को ₹15000/प्रति एकड़ सहायता, साय कैबिनेट में अहम फैसलों को मिली मंजूरी
Image Credit: Chhattisgarh Cabinet Decisions

About the Author

Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संविदाकर्मियों ने CM को खून से लिखा पत्र, शाजापुर में 8वें दिन भी हड़ताल जारी
Shajapur News34 min ago
2
cm mohan yadav2 hrs ago
3
Mohan Yadav3 hrs ago
4
Barwani News3 hrs ago
5
Ujjain railway station6:20 AM IST