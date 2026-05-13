Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3216006
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नेशन फर्स्ट: CM विष्णु देव साय का बड़ा फैसला, अपने काफिले में कम की गाड़ियां, अब EV की सवारी करेगी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियां कम करने का फैसला किया है और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को शामिल किया जाएगा. सीएम साय ने कहा कि हमें 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) की भावना के साथ काम करना होगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 13, 2026, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेशन फर्स्ट: CM विष्णु देव साय का बड़ा फैसला, अपने काफिले में कम की गाड़ियां, अब EV की सवारी करेगी सरकार

पर्यावरण और ईंधन बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियां कम करने का फैसला किया है और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को शामिल किया जाएगा. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सीएम साय ने यह फैसला लिया है और उनके अपील का समर्थन करते हुए राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल बचाने का फैसला किया है. इसके अनुसार अब सीएम साय के आधिकारिक काफिले (कारकेड) में सिर्फ बेहद जरूरी गाड़ियां ही शामिल होंगी. उन्होंने सादगी भरा कदम उठाते हुए अपने मंत्रियों और निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे सरकारी गाड़ियों और संसाधनों का बेवजह इस्तेमाल न करें.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होगी सरकार

सीएम विष्णु देव साय ने सिर्फ अपना काफिला छोटा करने का फैसला नहीं किया है, बल्कि एक बड़ा नीतिगत फैसला भी लिया है. सीएम साय ने ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में अब सरकारी परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से इको-फ्रेंडली बनाया जाएगा. इसके लिए सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब प्रदेश में पेट्रोल-डीजल वाली सभी सरकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को शामिल किया जाएगा. सरकार के इस कदम से न सिर्फ सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये के ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी और राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता से कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साफ किया कि आज के वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में ईंधन बचाना सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने प्रदेश की जनता से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की. सीएम ने लोगों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट (बस, ट्रेन आदि) का इस्तेमाल करें, ऑफिस आने-जाने के लिए 'कारपूलिंग' की आदत डालें और बिना जरूरत निजी गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकलने से बचें. उन्होंने कहा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भविष्य के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

ईंधन बचाना बने जन-आंदोलन

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हमें 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) की भावना के साथ काम करना होगा. अगर देश का हर नागरिक पेट्रोल-डीजल बचाने को अपनी निजी जिम्मेदारी मान ले, तो यह पहल एक बड़ा जन-आंदोलन बन सकती है. एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उठाया गया हमारा हर छोटा कदम देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण को मजबूत करेगा.

TAGS

Vishnu Deo SaiNarendra Modi

Trending news

Mohan Yadav
5 महीने के यथार्थ को CM मोहन यादव ने कराया एयरलिफ्ट, अब बेंगलुरु में होगा इलाज
neet paper leak
MP से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार
gwalior news
लापरवाही ने बुझा दिया घर का चिराग, होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत
Chambal river
रेत माफिया बेखौफ कर रहे खनन? चंबल नदी के गांधी सागर बांध के बैकवॉटर का वीडियो वायरल
ratlam news
काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का आरोप
ashok nagar news
चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी महिला,अश्लील VIDEO से करोड़ों की वसूली
MP Breaking News LIVE
MP News Highlights: CM मोहन ने लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी की, छतरपुर में पथराव, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
MP में PM मोदी की अपील बेअसर! BJP विधायक 300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले
mp news
NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश
food poisoning mandsaur
आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग...