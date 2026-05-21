सीएम साय का बड़ा ऐलान, अगले 30 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है यह बड़ा काम

Chhattisgarh CM News: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक के ग्राम कुशहा पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया. मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 40 दिनों तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आम जनता की शिकायतों और मांगों का निराकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है, जबकि बाकी आवेदनों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, राशन और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की.

सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्थानीय फल तेंदू, सतालू, चार और लीची से स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की सराहना करते हुए स्थानीय उत्पादों का स्वाद भी लिया. ग्रामीणों ने गांव में पेयजल संकट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और गांव में मोबाइल टॉवर लगाने की दिशा में पहल करने की बात कही.

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गांव में स्कूल खोलने की मांग की

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्टाफ की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी भी ली. ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें समय पर राशन और तेंदूपत्ता बिक्री का पारिश्रमिक मिल रहा है. इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पुलिया निर्माण और गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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