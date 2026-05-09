मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल के नए CM सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई, बोले- शांति, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय का प्रारंभ

सुवेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. विष्णु देव साय ने उनको बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा शांति, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय का प्रारंभ है.
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पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बन गई है और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ली है. उन्होंने कोलकाता के कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित पूरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA-National Democratic Alliance) की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा शांति, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय का प्रारंभ है.
पश्चिम बंगाल के नवयुग का शुभारंभ...
सीएम विष्णु देव साय ने ट्वीट किया, 'गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन धरती पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा शांति, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय का प्रारंभ है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सुवेंदु अधिकारी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा.'
पश्चिम बंगाल के नवयुग का शुभारंभ!!
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन धरती पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा शांति, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय का प्रारंभ है।
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— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) May 9, 2026
सीएम साय ने एक अन्य पोस्ट में लिखा,'आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक है. माननीय सुवेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लंबे इंतजार के बाद जनता की आशाओं को नई दिशा मिली है और सत्ता परिवर्तन का सपना साकार हुआ है. आज कोलकाता में नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी जी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा मजबूत नेतृत्व में डबल इंजन सरकार अब बंगाल के विकास की नई गाथा लिखेगी। इस सरकार के माध्यम से युवाओं को भरपूर रोजगार, किसानों को समृद्धि, मातृशक्ति को सशक्त अवसर और हर वर्ग को न्यायपूर्ण विकास मिलेगा. आपके कुशल नेतृत्व में बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। माताओं-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, युवाओं को उनके सपनों के अनुरूप रोजगार मिलेगा और बांग्ला एक बार फिर सच्चे अर्थों में सोनार बांग्ला बनेगा. सुवेंदु अधिकारी जी एवं शपथ लेने वाले अन्य सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.'
आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक है।
माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लंबे इंतजार के बाद जनता की आशाओं को नई दिशा मिली है और सत्ता परिवर्तन का सपना साकार हुआ है।
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5 मंत्रियों के साथ सुवेंदु अधिकारी ने ली शपथ
बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सुवेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अग्निमिश्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशिथ प्रमाणिक और क्षुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली.