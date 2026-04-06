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बीजेपी स्थापना दिवस पर CM विष्णु देव साय ने दी बधाई, जानें किन-किन नेताओं को किया याद

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई दी है और बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को याद किया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:31 AM IST
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बीजेपी स्थापना दिवस पर CM विष्णु देव साय ने दी बधाई, जानें किन-किन नेताओं को किया याद

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई दी है. सीएम साय ने बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को याद किया है. इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास योजनाओं का भी जिक्र किया है. बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सीएम साय रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह 11 बजे ध्वजारोहण और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

सीएम विष्णु देव साय ने शेयर किया वीडियो

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एक वीडियो शेयर किया है. 3 मिनट 13 सेकेंड के वीडियो में सीएम साय ने बधाई देते हुए बीजेपी की उपलब्धियों को याद किया है. अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए सीएम साय ने लिखा, 'राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ जनसेवा में समर्पित सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं.'

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कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम साय

बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ध्वजारोहण करेंगे और फिर संगठनात्मक गतिविधियां चलेंगी. एकात्म परिसर में शाम 5 बजे एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.ॉ

12 अप्रैल तक चलेगा सेवा सप्ताह

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 'सेवा सप्ताह' का आयोजन किया जाएगा, जो 6 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कई संगठनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जिसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसके साथ ही 5 से 7 अप्रैल तक प्रदेश और जिला कार्यालयों में दीपोत्सव मनाया जा रहा है. इस दौरान बीजेपी कार्यालयों को झालर, दीप और रंगोली से सजाया गया है.

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