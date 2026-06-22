/प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सीएम साय का बड़ा ऐलान, राजनांदगांव को मिली 511 करोड़ की सौगात

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CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. प्रगतिशील किसान सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री ने किसानों, गरीबों और आम जनता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जिले के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
बता दें कि राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल परिसर में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रुपये की लागत के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 194 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत के 107 कार्यों का लोकार्पण और 316 करोड़ 88 लाख 40 हजार रुपये की लागत के 226 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री गजेन्द्र यादव और सांसद संतोष पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
सरकारी योजनाएं चल रही
वहीं, सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीबों और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है. उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले के विकास के लिए आवश्यकता और मांग के अनुरूप अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए. उन्होंने लोगों से बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार आम नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है.
511 करोड़ रु. की सौगात
सीएम ने कहा कि राजनांदगांव की धरती पर प्रगतिशील किसान सम्मेलन और लगभग 511 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है. इसके लिए मैं सभी राजनांदगांववासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा कि 511 करोड़ रुपये के इन विकास कार्यों में सिंचाई, सड़क, पेयजल और बिजली सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. निश्चित रूप से इससे राजनांदगांव के विकास को नई गति मिलेगी.
यहां तेजी से विकास हुआ
वहीं उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह यहां से विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राजनांदगांव का भी तेजी से विकास हुआ है. आज जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है, उनसे जिले की प्रगति को और बल मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हो रहा है. जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर और उनकी पूरी टीम जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है. इसके लिए उन्हें भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.
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