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प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सीएम साय का बड़ा ऐलान, राजनांदगांव को मिली 511 करोड़ की सौगात

Chhattisgarh CM News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. वहीं उन्होंने प्रगतिशील किसान सम्मेलन में किसानों, गरीबों और आम जनता के कल्याण के लिए विकास का भरोसा दिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST
प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सीएम साय का बड़ा ऐलान, राजनांदगांव को मिली 511 करोड़ की सौगात
Image Credit: CM Vishnu Deo Sai

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