/प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सीएम साय का बड़ा ऐलान, राजनांदगांव को मिली 511 करोड़ की सौगात

यहां तेजी से विकास हुआ

वहीं उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह यहां से विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राजनांदगांव का भी तेजी से विकास हुआ है. आज जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है, उनसे जिले की प्रगति को और बल मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हो रहा है. जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर और उनकी पूरी टीम जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है. इसके लिए उन्हें भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.