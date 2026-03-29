बिलासपुर को करोड़ों की सौगात, सीएम साय ने कई प्रोजेक्ट की शुरूआत, जानिए आपके वार्ड में क्या नया?

Bilaspur News: बिलासपुर को रविवार को सीएम साय ने बड़ी सौगात दी है. सीएम विष्णु साय ने ने शहर में 26.93 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है. बता दें कि अरपा रिवर व्यू के पास बने नए अटल परिसर में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई बड़े स्थानीय नेता, अधिकारी समेत मौजूद रहे. वहीं इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला.

वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 12 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से तैयार हो चुके कई प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए. इनमें अटल परिसर, इमलीपारा में बना नया कॉम्प्लेक्स, मराठी कन्या शाला में तैयार नया फ्लोर और रक्षित आरक्षी केंद्र शामिल हैं. इन सुविधाओं के शुरू होने से लोगों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है. खासकर छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी. लोगों का कहना है कि इससे शहर की तस्वीर धीरे-धीरे बदलती नजर आएगी.

कई प्रोजेक्ट की भी शुरूआत

इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख रुपए के नए कामों की भी शुरुआत की गई. इनमें सड़कों का निर्माण, भवनों का विकास और जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. इन कामों के पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक की दिक्कत कम होगी और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी. साथ ही सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मजबूत होंगी. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे बिलासपुर को एक नया रूप मिलेगा.

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अटल जी राष्ट्र की चेतना, स्वाभिमान और अटूट संकल्प के प्रतीक हैं। बिलासपुर में अरपा के पावन तट पर आज छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा स्थापित आदर्शों को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण एवं ‘अटल परिसर’ का शुभारंभ किया। अटल जी का जीवन… pic.twitter.com/Vsukh9y7CL — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 29, 2026

सरकार लगातार काम कर रही

इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बिलासपुर को विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने अटल परिसर जैसी सुविधाओं को शहर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. कार्यक्रम के बाद लोगों में यह चर्चा रही कि अब शहर में बदलाव तेजी से दिखेगा. कुल मिलाकर इस आयोजन ने बिलासपुर के विकास को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना दिया है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं.

इनपुटः ZEE MP-CG इनपुट डेस्क

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